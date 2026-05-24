Una profesora de matemáticas explica por qué los bares ponen las croquetas en número impar: "No es casualidad, es estrategia"

Las croquetas son uno de los grandes clásicos de los bares españoles. Cremosas, crujientes y casi imprescindibles en cualquier tapeo, suelen llegar a la mesa en raciones que, curiosamente, muchas veces contienen un número impar de unidades.

Esta costumbre podría ser una simple casualidad sin ningún trasfondo, pero según la profesora de matemáticas Laura Gómez Pozo, conocida en redes sociales como @laurimathteacher, se tarta de una estrategia de consumo perfectamente calculada.

Laura, lo explica todo en un vídeo, que acumula miles de visitas. En él, explica el motivo matemático y psicológico detrás de esta práctica tan común en la hostelería. "¿Te has fijado que en los bares casi siempre ponen un número impar de croquetas?, no es casualidad, es estrategia y, por supuesto, tiene que ver con las matemáticas".

Empieza el drama

La explicación, según Laura, es sencilla. Cuando una ración contiene un número par de piezas, el reparto ente dos personas resulta equilibrado y automático. "Imagínate que os ponen seis croquetas y sois dos: tres para cada uno y todos en paz", comenta.

Sin embargo, el conflicto aparece cuando el plato incluye una unidad extra. "¿Pero qué pasa si ponen siete croquetas? Que empieza el drama", explica entre risas. La última croqueta se convierte entonces en una pequeña negociación para ver quién se la queda, si se parte en dos o si directamente se pide otra ración.

Matemáticas, psicología y marketing

Para la divulgadora, ese desequilibrio aparentemente insignificante tiene un efecto directo sobre el consumo. "Ese número impar rompe el equilibrio y genera el conflicto", asegura. Y precisamente ahí estaría la estrategia comercial. "Que se te quede una croqueta suelta implica que te vas a pedir otra ración, implica que van a tener una venta más", afirma Laura en su vídeo y concluye que quien sale ganando es "el del bar".

La profesora sostiene que detrás de algo tan cotidiano como una tapa de croquetas existe una mezcla de psicología, marketing y matemáticas aplicada al comportamiento de los clientes. Una técnica que, según ella, podría extrapolarse también a otros platos para compartir como gambas, albóndigas, calamares o incluso rebanadas de pan.

Debate en redes sociales

La teoría ha generado miles de comentarios. Algunos usuarios aseguran que gracias al vídeo se han dado cuenta de un detalle que nunca habían cuestionado, mientras otros niegan que exista una estrategia detrás y recuerdan que muchos bares sirven raciones pares.

Entre los comentarios del vídeo han participado restauradores explicando que, en muchos casos, el número de croquetas responde simplemente al tamaño de las raciones o a cuestiones de cocina. Aun así, la explicación matemática ha despertado curiosidad entre los usuarios.