Un octogenario se dispara en la cabeza cuando lo iban a desalojar de su casa en Torremolinos

El octogenario que se disparó en la cabeza el martes por la mañana en Torremolinos (Málaga) en el momento en el que una comitiva judicial acudió a su domicilio para desalojarlo por una ejecución hipotecaria acabó falleciendo ayer tarde, según han confirmado a EFE fuentes sanitarias.

El hombre había sido evacuado de urgencia al Hospital Regional Universitario de Málaga tras intentar quitarse la vida cuando la nueva propiedad del inmueble acudió a la vivienda para tomar posesión del mismo.

Según han indicado a EFE fuentes cercanas al caso, el hombre había tenido problemas para cumplir con sus obligaciones de pago con el banco y la vivienda -ubicada a la entrada de este municipio malagueño, en la zona del antiguo orfanato- había sido subastada para hacer frente a la deuda.

Cumplido el plazo que el juzgado había dado al anciano para que abandonase la propiedad, este mismo martes iba a ejecutarse el lanzamiento y la toma de posesión oficial del inmueble por parte del nuevo propietario.

Hasta el domicilio se desplazaron la comitiva judicial, agentes de la Policía Local de Torremolinos, los representantes legales del adquirente y un cerrajero con intención de proceder al cambio de la cerradura y así hacer efectiva la toma de posesión de la propiedad. Cuando llamaron al timbre y trataron de abrir la puerta, el anciano, que no había desalojado la vivienda y que aún se encontraba en su interior, intentó quitarse con una pistola.

En el momento en el que los agentes de Policía accedieron a la casa, el hombre aún respiraba, por lo que dieron aviso a los servicios de emergencia, que lo trasladaron hasta un centro hospitalario próximo, sin que al final se haya podido salvar su vida.

El diario SUR sostiene que el fallecido residía en la calle Murillo Bracho del municipio costasoleño, en una casa en la que llevaba unas cuatro décadas. Era, al parecer, de origen alemán.