Unos hermanos se topan con un cómic de Superman en un ático y acaba vendiéndose por 7,8 millones de euros
La aparición del cómic tuvo lugar de forma inesperada y en un lugar de lo más extraño.

Un hallazgo inesperado en un ático de California ha terminado en una venta histórica. Un ejemplar de Superman #1, publicado en 1939, ha alcanzado los 9,12 millones de dólares en subasta, convirtiéndose en uno de los cómics más caros jamás vendidos.

La clave del récord está en su extraordinario estado de conservación. La empresa de certificación CGC otorgó al ejemplar una puntuación 9, una calificación casi impecable que dispara su valor en el mercado del coleccionismo. Según la compañía, encontrar un número tan antiguo siquiera en condiciones medias es ya poco habitual.

El descubrimiento tiene, además, una historia familiar detrás. Tres hermanos lo localizaron mientras vaciaban la casa de su madre fallecida. En el ático, entre periódicos amarillentos y cajas olvidadas, apareció la colección que ella había guardado durante décadas, incluido el ejemplar de Superman.

Tras contactar con una casa de subastas, el cómic fue enviado a CGC para su evaluación. Allí destacaron su rareza: de casi un millón de copias impresas en 1939, solo unas doscientas han logrado ser certificadas en más de un cuarto de siglo, según explicó el director ejecutivo Matt Nelson.

El precedente más cercano se remonta a tres años atrás, cuando otro Superman #1, con una nota inferior (8), se vendió por 5,3 millones. Para Heritage Auctions, responsable de la subasta actual, esta nueva operación “formará parte para siempre de la historia de la cultura popular”.

Hasta ahora, el título del cómic más caro del mundo lo ostentaba Action Comics #1, adjudicado por seis millones de dólares en 2024. Y aunque estas cifras parecen lejanas, el interés por las ediciones antiguas también se nota en países como Finlandia, donde la pasión por los cómics clásicos —especialmente El Pato Donald— se ha profesionalizado.

En ese país, algunos ejemplares alcanzan cotas sorprendentes: la edición especial de 1952 de Blancanieves y los Siete Enanitos, de la que solo se vendieron 5.000 copias, llegó a subastarse por 7.100 euros en 2016. Un recordatorio de que, en el coleccionismo, el tiempo y la rareza siguen siendo los grandes motores del valor.

