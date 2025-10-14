Unos jóvenes escogen como trabajo de fin de grado el desarrollo de una innovadora parrilla que revoluciona la forma de cocinar salchichas

En Hasbergen, una localidad del distrito de Osnabrück (Baja Sajonia), dos jóvenes aprendices han llevado el arte de la barbacoa a un nuevo nivel tecnológico. Jonas Antweiler y Lasse Vogt, en el marco de su proyecto final como técnicos en mecatrónica, han diseñado y construido una parrilla automática capaz de cocinar una salchicha cada 17 segundos, eliminando por completo la necesidad de girarlas manualmente.

La idea surgió de Tim Schade, su formador, quien, motivado por su afición a las barbacoas, propuso a sus alumnos un reto poco convencional: transformar un esparcidor de sal en una parrilla de última generación. El resultado ha sido un dispositivo completamente revestido en acero inoxidable, higiénico y funcional, que incorpora una cinta transportadora alimentada por batería y un sistema de rodillos que garantiza un dorado uniforme.

Ambos aprendices se repartieron las tareas: Antweiler se encargó de la parte electrónica, incluyendo el cableado y la programación del sistema de control, mientras que Vogt asumió la responsabilidad mecánica, diseñando el soporte del quemador y el sistema de almacenamiento de salchichas. El dispositivo permite ajustar tanto la velocidad como la cantidad de salchichas en circulación con solo pulsar un botón.

Durante meses, los jóvenes trabajaron intensamente en el proyecto, lo que implicó un notable aumento en el consumo de salchichas durante las pruebas. A pesar de ello, aseguran que no se han cansado del sabor. Ambos superaron su examen final con una calificación de “notable” y actualmente trabajan en el área de calidad de la empresa fabricante de maquinaria agrícola.

Aunque no se prevé una producción en serie del prototipo, la parrilla será utilizada en ferias y eventos para mostrar la creatividad y versatilidad del oficio de mecatrónico. “Este tipo de proyectos ofrece a los jóvenes una perspectiva única de su formación”, destacó Bettina Dreyer, miembro de la familia propietaria de la empresa.