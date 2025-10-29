Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Van al anticuario, compran un cuadro por 200 euros y descubren su valor tras vincularlo a un artista español legendario
Sociedad

Sociedad

Van al anticuario, compran un cuadro por 200 euros y descubren su valor tras vincularlo a un artista español legendario

"Fue increíble, sencillamente extraordinario".

Ana Beatriz Micó Catalán
Ana Beatriz Micó Catalán
El artista Salvador Dalí en la inauguración de una exposición de su obra en Nueva York.Corbis via Getty Images

No es extraño que una obra tan alejada del imaginario surrealista de Salvador Dalí haya permanecido en las sombras durante tanto tiempo. Pintado con una técnica sobria y un motivo inesperado, 'El Viejo Sultán', ('Vecchio Sultano', en italiano) fue ignorado por coleccionistas y críticos durante décadas, hasta convertirse en el protagonista de una de las subastas más comentadas de 2025.

Cuando la obra salió a subasta en una venta de liquidación de casas en Cambridge en 2023, apenas atrajo a dos postores, de las cuales un anticuario pujó por ella "de forma impulsiva" y la compró por 150 libras, unos 170 euros. Nada mal, si se considera que el cuadro resultó ser una auténtica pieza del genio surrealista catalán. "Fue increíble, sencillamente extraordinario", dijo a The Guardian tras su adquisición.

"La mayoría de las veces compro cosas que me gustan. En esta ocasión, me arriesgué un poco, porque, para ser sincero, no estaba seguro de que me gustaría tenerlo colgado en la pare Me gusta el arte poco convencional, pero tienes que enamorarte de él", añadió.

Fue la firma en la esquina inferior derecha lo que primero captó la atención del comprador. Intrigado, examinó el reverso y descubrió una etiqueta de Sotheby’s, la prestigiosa casa de subastas londinense. A partir de ahí comenzó una minuciosa investigación que lo llevó hasta un catálogo de la década de 1990, donde encontró la misma obra, ya entonces catalogada como una creación de Salvador Dalí.

Finalmente, la casa de subastas Cheffins, en Cambridge, certificó su autenticidad. A finales de julio, su valor se estimó ya en entre 23.000 y 34.000 euros. Sin embargo, el pasado 23 de octubre, la historia dio un nuevo giro cuando 'El Viejo Sultán' fue adjudicado por la friolera de 51.000 euros en una subasta organizada por Cheffins.

Un Dalí íntimo y literario

El Viejo Sultán pertenece a un capítulo menos conocido de la carrera del pintor español. Se cuenta que, en 1963, los mecenas italianos Giuseppe y Mara Albaretto le encargaron ilustrar una Biblia, pero Dalí decidió reinterpretar los cuentos de 'Las mil y una noches' con un estilo morisco influido por el arte islámico

"Dalí estaba bastante obsesionado con la cultura morisca y creía descender de una familia morisca", explica Gabrielle Downie, especialista en bellas artes de Cheffins en Cambridge. La editorial Rizzoli debía publicar el conjunto, pero el proyecto quedó inconcluso, ya que Dalí solo completó 100 de las 500 ilustraciones previstas.

"De estas 100 ilustraciones, la mitad permaneció en la editorial Rizzoli y resultó dañada o se perdió, mientras que las otras 50 se quedaron con los Albaretto y posteriormente fueron heredadas por su hija, Cristina, que también era ahijada de Dalí", detalla Downie.

A diferencia de los grandes lienzos oníricos que lo hicieron célebre, esta obra muestra a un Dalí más introspectivo. Vecchio Sultano, que muestra una figura con turbante pintada con acuarela y rotulador sobre un modesto formato de 38 × 29 centímetros, revela un enfoque más literario, casi poético. No es solo una rareza en su producción, sino también una ventana a un Dalí fascinado por la narrativa y el simbolismo oriental.

De mercadillo a subasta internacional, el viaje de 'El Viejo Sultán' es una historia tan improbable como las que inspiraron su creación. Y, como en los cuentos de Las mil y una noches, termina con un giro digno del mismísimo Salvador Dalí.

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.

Ana Beatriz Micó Catalán
Ana Beatriz Micó Catalán
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora de actualidad en HuffPost España, informando sobre los principales temas de actualidad de una manera cercana y sencilla para que sean fáciles de comprender.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo un poco de todo: actualidad nacional e internacional, política, sociedad, deporte… Me gusta estar al tanto de lo que pasa y contarlo con claridad.


No obstante, si hay algo que realmente disfruto es meterme de lleno en temas de denuncia social. He cubierto desde las protestas de sanitarios y bomberos hasta los problemas de los vecinos afectados por la línea 7B del metro de Madrid, siempre con la intención de dar voz a quienes más lo necesitan.


También tengo mi lado futbolero. Me encanta escribir sobre fútbol y uno de los proyectos que más he disfrutado fue la Enciclopedia de la Eurocopa en As, donde repasé toda la historia de la selección española en el torneo. En resumen, escribo sobre lo que pasa, lo que duele y lo que nos apasiona.

 

Mi trayectoria

Mi andadura empezó cuando apenas era una adolescente. Recuerdo aprovechar cualquier rato libre en el instituto para redactar mis crónicas, previas y artículos de opinión en la agenda.


Comencé a escribir de forma más profesional cuando colaboré con varias páginas webs escribiendo sobre el Real Madrid CF y el Elche CF. Entre ellas destacan, VAVEL o Franjiverdes. Paralelamente, estudié la carrera de Periodismo en la Universidad Miguel Hernández de Elche.


Al final de mis estudios, realicé prácticas como Community Manager en la Institución Ferial Alicantina (IFA). A continuación, pasé a hacerlas en el Diario AS, en la sección de Fútbol, antes de pasar a trabajar con colaboradora en este medio en la sección de Actualidad.  

 

 

Cómo contactar conmigo:

 