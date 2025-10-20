Preguntan a 850 líderes empresariales de 7 países sobre el futuro para los jóvenes: "Fin del mundo laboral"

Una encuesta realizada por la British Standards Institution (BSI) apunta a que los jóvenes van a tener serias dificultades para incorporarse al mercado laboral en los próximos años debido a la irrupción de la Inteligencia Artificial.

En el estudio han participado de 850 líderes empresariales de 7 países (Reino Unido, Estados Unidos, Francia, Alemania, Australia, China y Japón). Y los resultados no son nada esperanzadores para los jóvenes.

En concreto, un 41% de los empresarios encuestados han reconocido que la llegada de la Inteligencia Artificial al mundo empresarial permitiría a las compañías que dirigen reducir su plantilla.

En ese sentido, casi una tercera parte de los empresarios que han participado en la encuesta de BSI han señalado que sus empresas ven prioritario destinar recursos económicos a soluciones basadas en Inteligencia Artificial que a la contratación de nuevos trabajadores.

Una cuarta parte de los encuestados han opinado que la mayor parte o incluso todo el trabajo que desarrollan actualmente los empleados con poca experiencia podría ser realizado por la Inteligencia Artificial, lo que supone un "fin del mundo laboral" para los jóvenes.

De hecho, dos quintas partes de los empresarios que han formado parte de la encuesta han indicado que la Inteligencia Artificial ya ha sustituido a los trabajadores novatos en áreas como la investigación y la administración.

Teniendo en cuenta esa realidad, más del 50% de los encuestados han expresado sentirse afortunados por haber iniciado su trayectoria profesional antes de que la Inteligencia Artificial hiciera acto de presencia.

Respecto a los resultados de la encuesta, la directora de BSI, Susan Taylor Martin, ha afirmado que "nuestro informe destaca la tensión entre maximizar el uso de la inteligencia artificial y mantener una fuerza laboral próspera, que es el reto determinante de nuestro tiempo. Las oportunidades de empleo sostenibles y productivas requieren urgentemente un plan a largo plazo que incluya inversiones no solo en la fuerza laboral, sino también en Inteligencia Artificial".