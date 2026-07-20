Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Furor por la camiseta oficial de España con la segunda estrella: precios y a partir de qué día se podrá comprar
Deporte
Deporte

Furor por la camiseta oficial de España con la segunda estrella: precios y a partir de qué día se podrá comprar

Adidas ya la promociona en su página web, aunque tardará en llegar a las tiendas. Desde este mismo lunes, eso sí, ya se puede reservar. 

Javier Escartín
Javier Escartín
Adidas ya promociona la camiseta con la segunda estrella tras la victoria de España en el Mundial 2026
Adidas ya promociona la camiseta con la segunda estrella tras la victoria de España en el Mundial 2026

Adidas, la marca deportiva que viste a la selección española, ya ha anunciado a través de su web a partir de qué día se podrá comprar la camiseta con la segunda estrella después de que la selección venciera este domingo a Argentina por 1-0 en la final del Mundial 2026.

Como es tradición, el equipo ganador del campeonato del mundo suma a su camiseta una estrella. En 2010, se bordó la primera tras el triunfo de España en el Mundial celebrado en Sudáfrica. Hoy, toca "renovar" para lucir la segunda. 

Conseguirla, eso sí, va a ser caro y tardará unas semanas. En su web oficial, Adidas ya ha comenzado la reserva de sus camisetas únicamente a través de su app. Hay disponibles modelos para hombre, mujer y niños en las tallas habituales (S, M, L, XL y XXL). El precio por cada camiseta es de cien euros para los adultos y 75 para los niños. 

Luis de la Fuente alza la Copa del Mundo junto a Rodri, MVP del Mundial
  Luis de la Fuente alza la Copa del Mundo junto a Rodri, MVP del MundialAlex Pantling vía getty images

"La camiseta de la selección española, expresión inequívoca del espíritu de equipo, refleja el carácter y el estilo que definen a uno de los equipos más famosos y legendarios del fútbol mundial. Con un corte elegante y ajustado, la camiseta ofrece una silueta moderna. Confeccionada en tejido interlock, proporciona comodidad y estructura, mientras que la tecnología adidas Climacool absorbe el sudor para un rendimiento óptimo sin distracciones. Adornada con el escudo nacional y las icónicas tres franjas, esta camiseta de local da vida a los vibrantes colores de la bandera española en una celebración llena de energía futbolística", señala la descripción del producto.

Antes de que te lances a resérvala, presta atención. Aunque la compres hoy a través de la app de Adidas, la camiseta no estará disponible hasta el martes 4 de agosto a las 10.00h. Si haces la reserva, podrás recoger la camiseta ese día en la tienda física más cercana de Adidas seleccionándola previamente. Además, podrás probarte el producto en la tienda antes de adquirirlo. 

Javier Escartín
Javier Escartín
MOSTRAR BIOGRAFíA

Jefe de Hard de El HuffPost. Licenciado en Periodismo por la Universidad Carlos III de Madrid. Trabajó nueve años como coordinador digital en ABC, cuatro como director digital en COPE y un año como redactor en Mediaset. En El HuffPost comenzó trabajando como redactor de política desde septiembre de 2022 y después asumió la jefatura de dicha sección.

EL HUFFPOST PARA SHEIN

Más de Deporte

Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos