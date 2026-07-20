Furor por la camiseta oficial de España con la segunda estrella: precios y a partir de qué día se podrá comprar

Adidas ya promociona la camiseta con la segunda estrella tras la victoria de España en el Mundial 2026

Adidas, la marca deportiva que viste a la selección española, ya ha anunciado a través de su web a partir de qué día se podrá comprar la camiseta con la segunda estrella después de que la selección venciera este domingo a Argentina por 1-0 en la final del Mundial 2026.

Como es tradición, el equipo ganador del campeonato del mundo suma a su camiseta una estrella. En 2010, se bordó la primera tras el triunfo de España en el Mundial celebrado en Sudáfrica. Hoy, toca "renovar" para lucir la segunda.

Conseguirla, eso sí, va a ser caro y tardará unas semanas. En su web oficial, Adidas ya ha comenzado la reserva de sus camisetas únicamente a través de su app. Hay disponibles modelos para hombre, mujer y niños en las tallas habituales (S, M, L, XL y XXL). El precio por cada camiseta es de cien euros para los adultos y 75 para los niños.

Luis de la Fuente alza la Copa del Mundo junto a Rodri, MVP del Mundial Alex Pantling vía getty images

"La camiseta de la selección española, expresión inequívoca del espíritu de equipo, refleja el carácter y el estilo que definen a uno de los equipos más famosos y legendarios del fútbol mundial. Con un corte elegante y ajustado, la camiseta ofrece una silueta moderna. Confeccionada en tejido interlock, proporciona comodidad y estructura, mientras que la tecnología adidas Climacool absorbe el sudor para un rendimiento óptimo sin distracciones. Adornada con el escudo nacional y las icónicas tres franjas, esta camiseta de local da vida a los vibrantes colores de la bandera española en una celebración llena de energía futbolística", señala la descripción del producto.

Antes de que te lances a resérvala, presta atención. Aunque la compres hoy a través de la app de Adidas, la camiseta no estará disponible hasta el martes 4 de agosto a las 10.00h. Si haces la reserva, podrás recoger la camiseta ese día en la tienda física más cercana de Adidas seleccionándola previamente. Además, podrás probarte el producto en la tienda antes de adquirirlo.