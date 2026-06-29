Ya es oficial: el túnel de 27 kilómetros a 100 metros de profundidad del acelerador de partículas del CERN cierra durante cuatro años para su modernización

Decimos adiós por un tiempo al acelerador de partículas más potente del mundo. El Gran Acelerador de Hadrones (LHC, por sus siglas en inglés) del Centro Europeo de Investigación Nuclear (CERN) ha sido apagado para iniciar una compleja y larga optimización que tendrá una duración de cuatro años y le dotará de nuevas potencialidades. El centro es el mayor laboratorio de física de partículas del planeta y está ubicado en la frontera entre Suiza y Francia.

Tal y como detalla EFE, una vez realizada esta desconexión, el CERN entrará de lleno en su proyecto de Gran Acelerador de Hadrones de Alta Luminosidad (LHC-HL), en el que lleva trabajando casi dos décadas.

El LHC empezó a operar en 2008, pero entre tanto los físicos ya empezaban a anticipar la que sería la siguiente etapa y a avanzar en la concepción, diseño y producción de los nuevos componentes que requerirá el LHC-HL, según ha explicado a la prensa el jefe del proyecto, Markus Zerlauth.

El ambicioso proyecto del CERN se apoya en las numerosas aportaciones al conocimiento y a la comprensión de las partículas que ha hecho el LHC en estos doce últimos años, empezando por su descubrimiento más importante y mediático: el bosón de Higgs en 2012. Fue uno de los hallazgos científicos más importantes del siglo XXI y llevó al CERN a recibir el Premio Nobel de Física 2013.

Para que el LHC entre en su nueva fase serán necesarios aproximadamente cuatro años de trabajos y preparativos, una parte de los cuales se pusieron en marcha hace cerca de ocho años.

En ese momento, el CERN emprendió la excavación de dos tramos de galerías subterráneas que se encuentran a unos diez metros por encima y conectadas con el túnel de 27 kilómetros de circunferencia en forma de un circuito cerrado que contiene el colisionador y que está a una profundidad media de 100 metros.