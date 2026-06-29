El "muro" flotante de 2,2 kilómetros que limpia el Pacífico: barre un estadio cada 5 segundos

The Ocean Cleanup ya retiró más de 11,5 millones de kilos de residuos en 2024 y aspira a eliminar el 90% del plástico flotante para 2040.

La lucha contra la contaminación por plásticos en los océanos cuenta desde hace unos años con un aliado de dimensiones gigantescas. Se trata del Sistema 03, una barrera flotante de 2,2 kilómetros de longitud desarrollada por la organización The Ocean Cleanup para retirar residuos de la Gran Mancha de Basura del Pacífico, la mayor acumulación de plásticos del planeta.

La estructura, considerada la más grande diseñada hasta ahora para limpiar mar abierto, es capaz de recoger residuos de forma continua mientras se desplaza impulsada por las corrientes oceánicas.

Según la organización, durante su funcionamiento puede limpiar una superficie equivalente a un estadio de fútbol aproximadamente cada cinco segundos.

Un "muro" de 2,2 kilómetros para capturar plásticos



El Sistema 03 funciona como una enorme barrera flotante en forma de U que aprovecha el movimiento natural del océano para concentrar los residuos plásticos en un punto donde posteriormente son recogidos por embarcaciones.

Una vez extraídos del agua, los materiales se clasifican y se destinan a procesos de reciclaje. El diseño es fruto de la evolución del anterior Sistema 002, que entre 2021 y 2023 consiguió retirar más de 250 toneladas de plástico del Pacífico.

El fracaso que cambió el proyecto



La primera gran prueba llegó durante las Navidades de 2018, cuando el equipo desplegó por primera vez un prototipo de barrera flotante en la Gran Mancha de Basura del Pacífico. El resultado fue un duro golpe.

Según recuerda el científico Matthias Egger en declaraciones a El País, el sistema primero dejó de funcionar y después terminó rompiéndose. "Le hemos prometido al mundo una solución, y no la tenemos", recuerda haber pensado tras aquella prueba.

Sin embargo, Boyan Slat reaccionó de forma muy distinta. "Me habría sorprendido que hubiera funcionado a la primera", dijo entonces al equipo, en palabras publicadas en el mismo artículo de El País.

Aquella filosofía marcó el futuro del proyecto. Apenas dos meses después, el diseño había sido completamente revisado y los ingenieros regresaban al océano con una versión mejorada.

El mayor vertedero marino del mundo



Aunque habitualmente se habla de una "isla de basura", la Gran Mancha de Basura del Pacífico no es una superficie sólida visible desde el espacio. Se trata de una enorme región del Pacífico Norte donde las corrientes oceánicas concentran millones de residuos flotantes de diferentes tamaños.

Según las estimaciones de The Ocean Cleanup, ocupa alrededor de 1,6 millones de kilómetros cuadrados, casi tres veces la superficie de Francia, alberga unos 1,8 billones de fragmentos de plástico y acumula más de 80.000 toneladas de residuos.

La mayor concentración se localiza en la parte central del área, mientras que hacia los bordes los plásticos aparecen mucho más dispersos.

El principal problema no son las botellas



Contrariamente a la imagen habitual de botellas o bolsas flotando en el mar, una parte muy importante de la basura corresponde a residuos procedentes de la actividad pesquera, como redes abandonadas, cuerdas, cabos y aparejos de pesca.

Estos materiales permanecen durante años en el océano y representan una de las mayores amenazas para la fauna marina.

Limpiar no basta



La propia organización reconoce que retirar los residuos existentes no resolverá por sí solo el problema. Cada año siguen llegando millones de toneladas de nuevos plásticos al mar, principalmente a través de los ríos.

Por ese motivo, The Ocean Cleanup desarrolla también sistemas interceptores instalados en cauces fluviales que actúan como barreras antes de que los residuos alcancen el océano. Cada año llegan al mar entre 1,15 y 2,41 millones de toneladas de plástico transportadas por los ríos.

La organización descubrió además que apenas 1.000 ríos, menos del 1% de los existentes en el mundo, son responsables de cerca del 80% de esa contaminación.

La estrategia combina así dos frentes: eliminar parte de la contaminación ya acumulada y reducir el flujo constante de nuevos desechos, con el objetivo de evitar que las zonas limpiadas vuelvan a llenarse de plástico.

El objetivo: actuar sobre los 30 ríos más contaminantes



En 2025 la organización puso en marcha el 30 Rivers Program, una iniciativa destinada a instalar estos sistemas en los treinta ríos que más plástico vierten al océano, entre los que figuran el río Pasig, el Ciliwung y el Klang.

Además del despliegue tecnológico, el plan contempla acuerdos con gobiernos locales para mejorar la gestión de residuos urbanos.

Si la estrategia funciona, The Ocean Cleanup calcula que podría evitar hasta un tercio del plástico que llega al mar desde los ríos antes de 2030 y el 90% del plástico flotante para 2040.