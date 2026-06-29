Erin Brockovich, la activista que ganó 333 millones a una eléctrica e inspiró una película: "Si los centros de datos son tan buenos, ¿por qué se construyen en secreto?"

En el año 1993, la activista Erin Brockovich demandó a Pacific Gas and Electric Company (PG&E) en nombre de los residentes de Hinkley, una ciudad del estado de California (EEUU), después que las aguas subterráneas fueran contaminadas por la actividad de la compañía.

La denuncia se saldó con un acuerdo de 333 millones de dólares (unos 291 millones de euros, al cambio actual), una cifra que supuso la mayor indemnización jamás pagada en una demanda colectiva hasta ese momento.

Su caso fue tan sonado que incluso inspiró una película. El largometraje, titulado con el nombre de la activista, Erin Brockovich, fue protagonizado por la conocidísima actriz Julia Roberts.

Tal y como informa el medio de comunicación británico The Guardian, la activista estadounidense, a sus 66 años, ha vuelto a ponerse en pie de guerra. Esta vez, su objetivo son las empresas tecnológicas que están construyendo centros de datos de manera masiva para impulsar la inteligencia artificial (IA).

Fue en el mes de abril cuando la mujer publicó un aviso en su sitio web pidiendo que se pusieran en contacto con ella las personas que estuvieran preocupadas por la construcción de centros de datos en las zonas en las que viven. En tan solo un mes, la activista recibió 3.862 mensajes.

Erin Brockovich ha explicado que esas instalaciones consumen una gran cantidad de recursos hídricos y se están extendiendo a lo largo de "cientos y cientos de hectáreas". Además, según un análisis del mencionado medio, dos tercios de los centros de datos planificados en EEUU se ubican en zonas afectadas por la sequía. Para ella, algo especialmente es llamativo es que "si los centros de datos son tan buenos, ¿por qué se construyen en secreto?".

"La gente está viendo cómo destruyen la naturaleza"

"Está ocurriendo en todos los estados de EEUU, en numerosos condados, zonas rurales, ranchos, granjas y vecindarios. La gente observa la naturaleza porque la respeta, la necesita. Y están viendo cómo la destruyen", ha alertado la activista.

Brockovich considera la expansión descontrolada de centros de datos se ha convertido en "un problema planetario" del que la sociedad debe tomar consciencia para ponerle solución. "Es abrumador. Debemos tener el valor de manifestarnos, y es difícil hacerlo cuando te enfrentas a fuerzas que cuentan con todo el dinero, toda la inteligencia y todo el ancho de banda del mundo", ha destacado.