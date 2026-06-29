Cañones de agua contra el calor, no contra manifestantes: Berlín cambia las normas y saca a la calle los vehículos antidisturbios para refrescar a sus vecinos en plena ola de 41ºC

Alemania (y buena parte de Europa) está sufriendo desde hace días una histórica ola de calor con temperaturas que alcanzan los 41ºC, algo nada habitual. Algunas infraestructuras alemanas se están, literalmente, derritiendo. Ese es el motivo por el que el tranvía de la ciudad de Leizpig lleva más de dos días sin prestar servicio.

Al respecto, el operador del tranvía ha detallado que los trenes no pueden circular debido a que el calor ha provocado que el material sellante de las vías férreas se derrita, llegándose a mezclar en algunos puntos con el hormigón de las carreteras.

Otra demostración de que Alemania se encuentra ante una ola de calor extraordinaria es la decisión que ha tomado la Policía de Berlín: usar para refrescar a los vecinos los cañones de agua que habitualmente se utilizan para dispersar manifestantes.

En concreto, la Policía ha sacado a la calle dos vehículos antidisturbios con capacidad para verter agua. Obviamente, los vehículos se han configurado para que los chorros sean mucho más suaves que los que se lanzan en las manifestaciones.

Tal y como informa Euronews, los vehículos con cañones de agua han sido dirigidos a lugares emblemáticos de la capital alemana, como la Puerta de Brandeburgo, Potsdamer Platz o el edificio del Reichstag, para que tanto los residentes como los turistas pudieran darse un respiro del calor.

Más allá de las elevadas temperaturas durante las horas centrales del día, uno de los problemas que están experimentado los ciudadanos alemanes es que, en muchos lugares del país, el calor apenas cesa tampoco por las noches. Ello hace muy difícil el descanso y, además, ocasiona que en cuanto sale el Sol los termómetros vuelvan a dispararse rápidamente a valores muy altos. Por ejemplo, durante la noche del pasado sábado, en Kubschütz, en el este de Sajonia, la temperatura nocturna no bajó de 29,4ºC.