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Perú pone fin a tres semanas de incertidumbre: Keiko Fujimori gana las elecciones por menos de 50.000 votos
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Perú pone fin a tres semanas de incertidumbre: Keiko Fujimori gana las elecciones por menos de 50.000 votos

La líder de Fuerza Popular será proclamada presidenta tras imponerse a Roberto Sánchez por apenas 49.641 sufragios en una de las contiendas más ajustadas y polarizadas de la historia reciente del país.

Israel Molina Gómez
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Keiko Fujimori, candidata presidencial del partido Fuerza Popular, deposita su voto en la urna durante la segunda vuelta de las presidenciales en Lima (Perú), el 7 de junio de 2026.
Keiko Fujimori, candidata presidencial del partido Fuerza Popular, deposita su voto en la urna durante la segunda vuelta de las presidenciales en Lima (Perú), el 7 de junio de 2026.Klebher Vasquez / Anadolu via Getty Images

Veintidós días después de que los peruanos acudieran a las urnas, el resultado ya es definitivo. El escrutinio de la segunda vuelta presidencial concluyó este lunes y confirmó la victoria de Keiko Fujimori, que se convertirá en la próxima presidenta de Perú tras imponerse por un estrechísimo margen de 49.641 votos al candidato izquierdista Roberto Sánchez.

Los datos finales publicados por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) otorgan a la candidata de Fuerza Popular el 50,135% de los votos válidos, con 9.223.396 sufragios, frente al 49,865% y 9.173.755 votos obtenidos por Sánchez.

La diferencia equivale a apenas unas décimas y convierte estos comicios en una de las elecciones más ajustadas de la historia peruana.

Fujimori lo consigue a la cuarta

La victoria tiene además una enorme carga simbólica para la política peruana. Después de tres derrotas consecutivas en segundas vueltas presidenciales, Fujimori logra finalmente alcanzar la Presidencia en su cuarto intento.

La dirigente había caído anteriormente frente a Ollanta Humala en 2011, Pedro Pablo Kuczynski en 2016 y Pedro Castillo en 2021. Ahora, quince años después de su primera candidatura, consigue llegar al Palacio de Gobierno y culminar un objetivo político que parecía escapársele elección tras elección.

El Jurado Nacional de Elecciones tiene previsto proclamar oficialmente los resultados el próximo 3 de julio. Posteriormente recibirá sus credenciales el día 15 y será investida presidenta el 28 de julio, coincidiendo con la celebración de la independencia del país.

El regreso del apellido Fujimori

La elección supone también el regreso del fujimorismo al poder 25 años después de la caída de Alberto Fujimori.

El expresidente abandonó el cargo en el año 2000 tras una grave crisis política y un gigantesco escándalo de corrupción que terminó con su condena a 25 años de prisión por delitos de corrupción y violaciones de derechos humanos.

Durante la campaña, Keiko Fujimori reivindicó abiertamente el legado de su padre, destacando el crecimiento económico experimentado por Perú durante aquella década y la derrota de grupos armados como Sendero Luminoso.

Al mismo tiempo, evitó distanciarse de una herencia política que sigue dividiendo profundamente a la sociedad peruana.

Sánchez no reconoce el resultado

La tensión política, lejos de desaparecer, podría mantenerse durante las próximas semanas. Roberto Sánchez, que concurrió a las elecciones en representación del encarcelado expresidente Pedro Castillo, ya ha anunciado que no reconocerá a Fujimori como presidenta legítima.

El dirigente izquierdista denuncia supuestas irregularidades en el voto emitido por los peruanos residentes en el extranjero y sostiene, sin haber presentado pruebas concluyentes, que esos sufragios alteraron el resultado final.

Su formación había solicitado la anulación de parte de esos votos, una petición que fue rechazada por las autoridades electorales.

El reto de estabilizar Perú

La futura presidenta heredará un país marcado por una profunda crisis institucional. Perú ha tenido ocho presidentes en los últimos diez años, una inestabilidad que ha erosionado la confianza ciudadana y paralizado numerosas reformas.

La principal bandera electoral de Fujimori fue precisamente la promesa de "recuperar el orden" en un contexto de creciente preocupación por la inseguridad ciudadana y el avance del crimen organizado.

Su mandato, que se extenderá hasta 2031, será observado con atención tanto dentro como fuera de Perú.

No solo porque pone fin a una década de enorme volatilidad política, sino porque devuelve al poder al apellido más influyente y controvertido de la historia reciente del país.

Israel Molina Gómez
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

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