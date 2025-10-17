Adiós a los DNI de toda la vida: el país vecino de España se adelanta a Europa con el primer sucesor diseñado para durar décadas

Importante innovación en Francia. Una nueva tarjeta inteligente desarrollada por el grupo Thales ha obtenido una certificación de seguridad de alto nivel por parte del país, lo que podría significar decir adiós a los DNI de toda la vida.

La tarjeta, denominada MultiApp 5.2 Premium PQC, ha sido certificada por la Agencia Nacional de Ciberseguridad de los Sistemas de Información de Francia (ANSSI) y cuenta con una firma digital avanzada diseñada para resistir ataques, incluso de potentes máquinas cuánticas.

Tal y como ha explicado Thales en una nota de prensa, "a medida que la computación cuántica evoluciona, muchos de los métodos criptográficos actuales dejarán de ser seguros, ya que las computadoras cuánticas podrán resolver problemas matemáticos complejos mucho más rápido que las computadoras clásicas".

Por ello, a medio plazo las actuales tarjetas dejarán de servir, al no ser seguras. Ante esa situación, Francia ha decidido adelantarse a Europa aprobando el primer sucesor de esos documentos.

"El producto certificado integra un mecanismo cibernético innovador en un formato de tarjeta inteligente, ideal para aplicaciones que exigen una protección de identidad sólida y a prueba de futuro, como tarjetas de identificación electrónicas, tarjetas sanitarias y licencias de conducir", han asegurado desde Thales.

La tarjeta está preparada "para su implementación en el mundo real"

Según la compañía, la nueva tarjeta se encuentra ya preparada "para su implementación en el mundo real, brindando a los gobiernos e instituciones una base segura para soluciones de identidad de próxima generación".

En cuanto al usuario final, la empresa asegura que nada cambiará. Los ciudadanos seguirán teniendo una tarjeta de identificación similar en aspecto exterior a las actuales. Lo que cambiará será el interior.

En ese sentido, Thales ha detallado que "la tarjeta utiliza una firma criptográfica de nueva generación, diseñada para resistir la inmensa potencia de cálculo de los ordenadores cuánticos del futuro. Esto garantiza la protección de los datos personales confidenciales, no solo hoy, sino también en el futuro".

La vicepresidenta de Soluciones de Identidad y Biometría de Thales, Nathalie Gosset, ha subrayado que "esta certificación marca un hito no solo para Thales, sino para todo el ecosistema de seguridad digital. Demuestra que la ciberseguridad a prueba de futuro ya no es un concepto, sino una realidad. Al lograr el máximo nivel de seguridad para una tarjeta inteligente con resistencia cuántica, Thales sienta las bases para la confianza en las identidades civiles del futuro".