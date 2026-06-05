EEUU aprieta en Cuba: impone sanciones financieras al presidente Díaz-Canel y a un hijo de Raúl Castro

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, en la XXIII Cumbre del ALBA-TCP (Alianza Bolivariana para las Américas), el 24 de abril de 2024, en Caracas (Venezuela).

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso este jueves sanciones financieras al presidente de Cuba, Miguel Díaz‑Canel, a varios de sus familiares y al coronel Alejandro Castro Espín, hijo del exmandatario Raúl Castro.

El Tesoro incluyó en la lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) a Lis Cuesta Peraza, esposa de Díaz‑Canel, y a Manuel Anido Cuesta, hijastro del presidente, que reside en Madrid. También fue sancionado Raúl Alejandro Castro Calis, nieto de Raúl Castro e hijo de Alejandro Castro Espín.

La Administración de Donald Trump impuso además sanciones al Ministerio de las Fuerzas Armadas de Cuba y a los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), una red de comités de barrio creada para articular el apoyo popular a la revolución comunista.

El listado de entidades sancionadas se completa con el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, la minera La Victoria y la agencia de viajes Amistur.

Las sanciones implican la prohibición de realizar transacciones financieras y comerciales con las personas y entidades designadas, cuyos activos bajo jurisdicción estadounidense quedan bloqueados.

Presiona que presiona

Esta ronda de sanciones forma parte de la estrategia de presión que el Gobierno de Trump ejerce sobre Cuba para forzar cambios económicos y políticos en la isla.

Desde la captura de Nicolás Maduro en enero, en un ataque militar estadounidense en Venezuela, Trump ha impuesto un bloqueo petrolero a Cuba que ha agravado su crisis económica y ha amenazado en varias ocasiones con "tomar el control" de la isla.

El Departamento de Justicia presentó además el mes pasado una acusación contra Raúl Castro, expresidente y hermano menor de Fidel Castro, por su presunta responsabilidad en el derribo, en 1996, de dos avionetas de una organización del exilio cubano que causó la muerte de cuatro personas.

En este contexto, Washington y La Habana han mantenido negociaciones discretas en las que Raúl Guillermo Rodríguez Castro, uno de los nietos de Raúl Castro, conocido como "El Cangrejo", habría ejercido como uno de los interlocutores cubanos.

El Gobierno de Cuba insiste en que cualquier cambio en el país debe ser decidido por el pueblo cubano y denuncia que Estados Unidos prepara una agresión militar contra la isla.

La respuesta de La Habana

Tras conocer la noticia, Díaz-Canel criticó la "lista ilegítima de sanciones" del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. "El presidente de EE.UU hace nuevas declaraciones amenazadoras contra Cuba; y el Departamento del Tesoro incorporó nuevos nombres de dirigentes, organizaciones y empresas cubanas a una lista ilegítima de sanciones", escribió el mandatario en las redes sociales.

Asimismo afirmó que las sanciones de Washington a la isla "están dirigidas a reforzar las medidas de bloqueo y el escenario de conflicto entre Cuba y Estados Unidos". "Esta ceguera política se añade a las medidas coercitivas aplicadas en las últimas semanas contra nuestro país, diseñadas para dañar al pueblo cubano", añadió.

También aseguró que "la agresividad y perversión del gobierno yanqui", en referencia a Washington, chocarán con la decisión de Cuba "de enfrentar los peores escenarios y resistir la arremetida imperial".

Más tarde, en una entrevista con elDiario.es publicada este viernes, el mandatario ha expuesto que Trump, pretende la "asfixia" económica, financiera y energética de Cuba para provocar un "estallido social" y tener un "pretexto" así para intervenir, aunque su gobierno, subraya, no quiere la guerra, sino diálogo. "Pero nosotros no le tememos a la guerra y nos preparamos para afrontar una agresión militar", advierte, según la doctrina de defensa cubana de participación de "todo el pueblo".

"Nosotros no le tememos a la guerra y nos preparamos para afrontar una agresión militar"

Invadir Cuba costaría cientos de miles de vidas cubanas, admite, "pero también le costaría al invasor grandes pérdidas humanas en todo tipo de casos", avisa sobre una eventual intervención militar de EEUU. El desenlace sería "complejo" para los propios Estados Unidos y Cuba, "pero sería también una amenaza para la estabilidad y la seguridad de América Latina y el Caribe", según augura.

"Cuba es un país que quiere la paz -reitera no obstante-, somos un país de paz. Es una mentira lo que dicen los representantes del Gobierno (norteamericano) de que Cuba es una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos", ahonda en la entrevista. Y añade: "Nosotros vamos a seguir defendiendo la paz, buscando el diálogo y haciendo que el diálogo permita resolver las contradicciones que tenemos en nuestras relaciones bilaterales y que nos aleje de la confrontación".