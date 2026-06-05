Lo que hace James Rodríguez cuando la hija de Petro le pide una foto es noticia en todo el mundo

Captura de video de una transmisión del Canal Institucional del Gobierno de Colombia donde se ve al futbolista James Rodríguez (i) frente a la hija del presidente de Colombia Gustavo Petro

La salida de la selección de Colombia rumbo al Mundial de 2026 no ha podido empezar peor. Este jueves, los jugadores del combinado nacional fueron despedidos por el presidente Gustavo Petro y por su hija Antonella.

En un momento de la despedida, Antonella le ha pedido una foto a James Rodríguez, una de las estrellas de Colombia, y este se lo habría negado de malos modos y sin hacerle caso.

Durante el acto, al que no tuvo acceso la prensa y que fue anunciado a última hora, los jugadores colombianos subieron a una tarima a recibir un sombrero vueltiao que les regaló el presidente Petro, en un acto en el que la mayoría de futbolistas pusieron caras largas, según recoge EFE.

Junto a Petro estaba Antonella, que cuando saludó a Rodríguez, de 34 años, le pidió una foto al exfutbolista del Real Madrid, quien siguió saludando al resto de personas que estaban en la tarima y, aparentemente, la ignoró.

El hecho no pasó desapercibido y en la red social X las tendencias de Colombia son Antonella y James Rodríguez. "Antonella es una niña a la que le gusta el futbol, su pasión por despedir a la selección era genuina, no tenían que ser unos cabrones", expresó la concejala de Bogotá Heidy Sánchez, del partido oficialista Pacto Histórico, en referencia a que los jugadores saludaron de mala gana al presidente Petro y su comitiva.

Durante el encuentro, en el que el seleccionador colombiano, Néstor Lorenzo, regaló al mandatario una camiseta del equipo firmada por todos los jugadores y un balón trionda, como los que se usarán en la Copa del Mundo, varios de los futbolistas lucieron incómodos y poco sonrientes.

Incluso en la foto oficial, James, que es el capitán del equipo, se ubicó en la parte de atrás. La imagen contrasta con otra tomada después del acto, en la que todos aparecen sonrientes los futbolistas en las escaleras del avión que los lleva a San Diego, donde el domingo jugará ante Jordania su último amistoso antes del Mundial.

Petro, por su parte, publicó en sus redes sociales dos fotos: una en la que aparece Antonella entregándole un regalo a Juan Fernando Quintero, al lateral Daniel Muñoz y al centrocampista Jefferson Lerma y otra en la que el mandatario aparece abrazando a su hija en el evento.