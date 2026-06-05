José Manuel Felices, médico y profesor universitario: "Nunca te duches después de hacer deporte"

Lo primero que la mayoría de personas suelen hacer cuando terminan de hacer deporte (u otra actividad física) es ducharse o darse un baño para retirar el sudor. Sin embargo, este hábito podría no ser tan bueno, especialmente si se hace de forma inmediata. No se trata de no ducharse, sino de hacerlo dejando un margen de tiempo suficiente para que nuestro cuerpo pueda excretar las toxinas.

"Si terminamos el entrenamiento y nos vamos corriendo a la ducha, interrumpimos el proceso natural de regulación de la temperatura y puede dar lugar a mareos o incluso a síncopes", señala el doctor y profesor universitario José Manuel Felices. "Si nos duchamos enseguida, no permitimos al cuerpo que termine de excretar esas toxinas, dejando una sensación de que no se ha completado la limpieza. Incluso como si siguiésemos sudando después de ducharnos", agrega el especialista.

Y es que, cuando entrenamos, tal y como comenta el propio Felices, los músculos queman energía, lo que produce calor y eleva la temperatura del cuerpo. "Para compensarlo los vasos sanguíneos se dilatan y se facilita la sudoración que baña y se evapora en la piel disminuyendo la temperatura", destaca.

Otro motivo por el que no debemos apresurarnos a la hora de entrar a la ducha tras realizar ejercicio es que podemos irritar nuestra piel. Esto es debido a que "el sudor tiene un pH ligeramente ácido, lo que protege a la piel de bacterias y agresiones externas mientras hacemos ejercicio. Si te duchas muy rápido con jabones alcalinos, rompes ese equilibrio y tu piel queda más indefensa pudiendo irritarse o secarse más", destaca el especialista.

Cuánto tiempo se recomienda esperar

Con unos diez o quince minutos es suficiente, según explica el experto, quien recomienda hidratarse, respirar o socializar un poco antes de meterse en la ducha. "La ciencia asegura que estos procesos duran unos quince minutos después de acabar la actividad. Hidrátate, respira, estira o socializa con tus compañeros. Y después date esa merecida y necesaria ducha", sentencia el doctor en un video compartido en redes sociales.

Si comes o si te das un masaje también deberías esperar

Además de esperar un poco de tiempo cuando hacemos deporte, también se aconseja hacerlo después de comer o de que te des un masaje. Si has comido, se aconseja esperar entre veinte minutos y una hora para evitar un corte de digestión. En el caso de que sea después de un masaje se recomienda dejar pasar al menos una hora para que los aceites penetren mejor en la piel.