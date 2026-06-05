El expríncipe Andrés reaparece con un moratón en el ojo tras revelarse que subarrendó casas en el Royal Lodge

El expríncipe Andrés no deja de acumular titulares por las revelaciones de irregularidades y conductas inapropiadas, además de por sus vínculos con el pederasta y traficante sexual Jeffrey Epstein. Andrés Mountbatten-Windsor fue fotografiado por la prensa este jueves con un enorme moratón en el ojo que disparó las alarmas de la prensa británica. Especialmente, un mes después de que fuera amenazado por un hombre encapuchado con pasamontañas cerca de su residencia en Sandringham y le persiguiera por la finca.

Mountbatten-Windsor se encontraba saliendo con su coche de Marsh Farm, en la finca del rey en Norfolk, cerca de Sandringham con un gran hematoma morado que le cubría el ojo derecho y la mayor parte de la mejilla.

Por el momento, se desconocen las causas de este moratón, aunque fuentes cercanas el expríncipe aseguran al Daily Mail que no se trata de "ningún incidente grave" y sus causas podrían ser tan amplias al ir desde un golpe a un motivo médico.

Las imágenes han llegado en otra nueva revelación sobre la gestión del expríncipe Andrés, en este caso de las cabañas del Royal Lodge, las que tuvo subarrendadas durante 20 años, recibiendo ingresos por ello sin tener él que pagar alquiler. Así lo recoge un informe publicado por la Oficina Nacional de Auditoría de Reino Unido.

Según estos datos, Mountbatten-Windsor había pagado 7,5 millones de libras esterlinas en reparaciones cuando se hizo cargo del arrendamiento de Royal Lodge, lo que significaba que no tenía que pagar un alquiler mensual.

Algo similar sucede con la princesa Eugenia, quien tiene tiene una propiedad en el Palacio de Kensington y la princesa Beatriz, que la tiene en en el Palacio de St. James. Ninguna de las dos tienen que pagar el alojamiento en el centro de Londres, sino que lo paga la casa real con el "fondo privado", que es el dinero personal del monarca.

Mientras esto sucedía, según este informe, el expríncipe Andrés subarrendaba a terceros, principalmente a sus empleados, tres cabañas de Royal Lodge pertenecientes a The Crown State.

"Se embolsó ingresos extra subarrendando casas rurales en su mansión Royal Lodge en Windsor, a pesar de no haber pagado alquiler él mismo durante 20 años", señala el informe recogido por la BBC.

A pesar de que se argumenta que este pago cubriría las necesidades de mantenimiento, la Oficina Nacional de Auditoría señaló que no les han revelado las cifras, por lo que no hay forma de verificarlas de forma independiente.

No obstante y, a pesar del escándalo con el que se ha recibido la noticia por parte del Parlamento inglés, no parece que haya cometido ninguna ilegalidad. En el Royal Lodge, además del edificio principal, había otras ocho propiedades cercanas, y el contrato de arrendamiento de Mountbatten-Windsor permitía subarrendar tres de estas casas rurales, cosa que hizo hasta abril de 2026.