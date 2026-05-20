Rufián rechaza la moción de censura pero pide "más explicaciones que decir que están con Zapatero"

La moción de censura ha sido la vía que ayer eligió Vox en su serie de críticas, ataques y reclamaciones contra el Gobierno, tras ser imputado el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en un supuesto caso de blanqueo de capitales relacionado con el rescate de la aerolínea Plus Ultra. Esa vía, que no había mencionado el PP, pero de la que, a preguntas de la prensa, se acabó pronunciando recordando que les faltan cuatro votos que los socios habituales del Ejecutivo no están dispuestos a facilitar.

Este miércoles, aunque ya hubiesen trascendido más datos acerca de un auto judicial que sitúa a Zapatero como el supuesto "líder" de una "estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias", los medios de comunicación también buscaban esta mañana a los portavoces y representantes de las formaciones con representación en el Congreso, para sondear posibles cambios de posición. Una de las declaraciones del día la dejó el republicano Gabriel Rufián, quien dejó una intervención marcada por una confesión: "Estoy jodido".

Rufián expuso que "si esto [que Zapatero sea responsable de los presuntos delitos] es verdad, es una mierda, si [la acusación] es mentira, es una mierda aún mayor; una que hemos visto muchas veces, demasiadas veces, pero merece una respuesta". Pero también dejó otra afirmación clave, en este caso, en las ondas del 'Hoy por Hoy' en la Cadena SER.

Rufián: "Ojalá me tenga que comer todo esto y pedir disculpas, pero no puedo mentir"

En declaraciones al citado espacio radiofónico, el portavoz de ERC en el hemiciclo ha vuelto a romper una lanza por el exmandatario socialista, esgrimiendo que "Zapatero es un referente aunque no le hayas votado nunca" y que "ha sido un excelente presidente en cuanto a lo que es la política y la vida pública". Sin embargo, también ha reiterado que "estamos jodidos los que tenemos trato y afecto hacia Zapatero", aunque "ojalá me tenga que comer todo esto y pedir disculpas, pero no puedo mentir". También ha confesado que "para mí ha sido la pregunta más difícil que he hecho al Gobierno en una sesión de control".

"No apoyaríamos una moción de censura, no estamos en eso" Gabriel Rufián, sobre la imputación de Zapatero

No obstante, Rufián ha establecido una línea divisoria entre el 'caso Plus Ultra' y todo lo que rodea al 'caso Koldo'. "En cuanto veamos algo a gran escala y no jetas que se llevan dinero, pediremos que la gente decida lo que tiene que pasar", ha advertido sobre una cuestión a la que ha venido aludiendo desde el estallido de la causa que afecta al exministro José Luis Ábalos, a su exasesor Koldo García y al ex secretario de Organización socialista Santos Cerdán. "No apoyaríamos una moción de censura, no estamos en eso", ha sentenciado Rufián.

No obstante, el portavoz de Esquerra sí ha mostrado el camino que cree que debería seguirse en relación a la imputación de Zapatero. Rufián ha apostado por que el Gobierno de Sánchez pase a "detallar el préstamo a Plus Ultra, explicarlo en un pleno monográfico y dar muchas más explicaciones que decir que están con Zapatero".