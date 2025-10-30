Así es como vivo marca la diferencia: lanza en España los nuevos vivo X300 y X300 Pro con una cámara de otro mundo

Parece que la pelea por las cámaras no ha hecho nada más que empezar en el sector de la telefonía. La compañía vivo ha presentado este jueves su nueva serie x300: con una cámara y un rendimiento que lo convierte en un claro candidato a teléfono del año.

La firma china busca expandir su presencia en Europa y lo hace con el lanzamiento en España de los nuevos vivo X300 y X300 Pro. Dos nuevos teléfonos de alta gama que, si algo tienen, es una fotografía de otro nivel.

La auténtica revolución se encuentra en su dispositivo tope de gama. Se trata del x300 Pro, su teléfono más potente, equilibrado, con un rendimiento muy fluido y con una cámara de otro mundo.

Llega a España con el teleobjetivo APO, de 200 megapíxeles, gracias a su colaboración con ZEISS. El sensor Sony LYT-828 permite captar los detalles a la perfección y su cámara principal, de 50 megapíxeles, es perfecta para funciones como el vídeo, apoyado por la calidad 4k a 120 frames por segundo que incluye. Experiencia cinematográfica en el bolsillo.

El X300 Pro también cuenta con un sensor gran angular de 50 megapíxeles y otro similar en la cámara frontal. Algo que sirve para mejorar, y mucho, los selfies. Cuando cae la noche, momento de debilidad para algunas cámaras, el nuevo dispositivo de vivo no pierde fuerza. Es capaz de captar imágenes más naturales gracias a un nuevo algoritmo de luz y sombras.

Pero la joya de la corona es, sin duda, su teleobjetivo externo. Al igual que ha hecho OPPO, el nuevo vivo x300 Pro también da un paso adelante en su fotografía gracias a la tecnología de su nuevo teleobjetivo externo (Photokit), capaz de hacer imágenes de la forma más profesional posible.

La batería del nuevo modelo de gama alta de vivo es de 5.440 mAh y es sorprendente cómo la firma china está ofreciendo experiencias todavía mejores a sus clientes. En concreto, cuenta con una garantía de 5 años que sirve para que, en el caso de que la capacidad máxima de carga se reduzca por debajo del 80%, la sustituirá sin coste alguno. Una revolución.

De potencia también va sobrado. Incorpora el chip Mediatek Dimensity 9500. Uno de los procesadores más rápidos del momento, que mejora el rendimiento de un teléfono tan equilibrado y también de su batería. Además, logra maximizar su potencia gracias a la integración del sistema operativo OriginOS 6.

El vivo X300 cuenta con una cámara principal ZEISS de 200 megapíxeles y un teleobjetivo APO y cámara frontal de 50 megapíxeles. Su tamaño es más pequeño que el de su hermano mayor- con 6,78 pulgadas-, y lleva una pantalla 6,31 pulgadas.

El precio del vivo X300 Pro se vende por 1.399 euros, 1.599 si se incluye el kit Photokit, mientras la versión X300 parte desde lo 1.099 euros, en la versión de 12GB de RAM y 256GB de almacenamiento. Una clara apuesta de vivo por colocar su nuevo buque insignia como serio candidato a uno de los teléfonos del año.