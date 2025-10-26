Probamos el nuevo vivo V60 Lite 5G: cuando calidad, autonomía y diseño van de la mano de un precio asequible

Los teléfonos de gama media cada vez se lo ponen más y más complicado a los de gama alta. Suele ser una de las opciones más elegidas por la gente por sus buenas prestaciones y su bajo precio. Pero después de probar durante una semana el nuevo vivo V60 Lite 5G, se confirma que un bajo coste no significa, para nada, baja calidad.

El nuevo dispositivo de la compañía China, por ser directos, tiene todo lo que un usuario medio quiere para su día a día. Y cuando digo todo, es todo. En una época en la que comprar un móvil que supera los 1.000 euros no te garantiza obtener un cargador ni mucho menos unos cascos, vivo reúne en un pack único junto al smartphone un cargador de 90W- que se dice pronto- y unos cascos inalámbricos.

Si hubiese que resumir el vivo V60 Lite 5G con una palabra sería equilibrio. Entre sus principales cualidades se encuentra una autonomía asombrosa, un buen diseño y una pantalla que sorprende.

Y es que si algo tiene el nuevo teléfono de la compañía china es batería. Los 6.500 mAh es, sin ninguna duda, uno de sus puntos fuertes. Después de haberlo probado durante una semana, la autonomía supera el día de uso con tranquilidad.

Pero en el caso de que se utilice de forma extrema y su batería no aguante un día, no hay problema. Su cargador de 90W es una alegría para todos, ya que permite pasar en unos 50 minutos del 0 al 100%.

Más grande, pero también menos pesado

El vivo V60 Lite 5G también tiene un buen diseño. El acabado en color gris o rosado ofrecen una experiencia premium en la mano. Su pantalla es AMOLED, ofrece una visualización fluida de 120Hz y tiene un tamaño de 6,77 pulgadas, ligeramente superior a la del V50 Lite 5G.

Pese a su amplia batería, vivo ha logrado reducir el peso en dos gramos y también su grosor, pasando de 7,8 a 7,6 milímetros. Algo que en un modelo de gama media es de admirar. Su procesador Dimensity 7360-Turbo es rápido, aunque para los más gamers igual se queda un poco flojo en algunos aspectos. Pero para cualquier usuario medio tiene una potencia que cumple bastante.

En la parte trasera, cobran protagonismo su sistema de cámaras. Si entramos en detalle, teniendo en cuenta que es un teléfono de gama media, su cámara Sony de 50 megapíxeles y su gran angular de 8 megapíxeles rinden bien. En el caso del selfie, una cámara frontal de 32 megapíxeles que tiene alguna que otra carencia.

Además de las cámaras también hay otro elemento más que llama la atención y que, para aquellos que quieran una luz personalizada, puede ser una buena opción. Se trata del flash inteligente AuraLight. En mi caso, no sé aprovecharlo y, a veces, esa luz penetrante te acompaña durante un rato pese a haberla apagado. Es verdad que el propio móvil es capaz de automatizar su uso, para no tener que regularlo manualmente.

Lo que ha logrado vivo es tener un teléfono en la gama media que te ofrece unas prestaciones muy competentes a un precio rompedor. 329 euros de partida, 299 euros actualmente, por un móvil que parte desde los 256 GB de memoria interna y los 8 GB de RAM que incluyen- como decíamos antes- cargador de 90W y los buds air3. Estos últimos, valorados en 39,90 euros.

El último modelo de la compañía china es una apuesta más por convertirse en una de las firmas de referencia también en la gama media e incluir el cargador de 90W y unos cascos inalámbricos es, a diferencia de lo que pasaba hace 10 años, para estar muy contentos.