OPPO lanza la serie Find X9 y revoluciona la fotografía móvil: teleobjetivo de 200 megapíxeles y rendimiento apabullante

Si pensábamos que casi todo estaba escrito en el mundo de la telefonía, nos equivocábamos. OPPO ha presentado este martes, desde Barcelona, sus dos nuevos buques insignia, el OPPO Find X9 y el Find X9 Pro. Y en el caso del Pro, llega con una revolución total en la fotografía móvil: un teleobjetivo Hasselblad de 200 megapíxeles.

En una era plagada de novedades enfocadas en inteligencia artificial, la compañía China ha dado rienda suelta a la imaginación de una forma brillante tanto fuera como dentro de sus nuevos dispositivos. Cámaras muy sorprendentes que superan en algunos aspectos a las del Samsung S25 Ultra o el iPhone 17 Pro, un cambio de diseño y una batería que promete ser imbatible.

Pero es que en esa apuesta de las grandes tecnológicas por la IA, OPPO tampoco se ha quedado al margen. La nueva serie Find X9 refuerza la presencia de OPPO AI, gracias al apoyo de Google Gemini, su espacio AI Mind Space- capaz de guardar datos importantes de los usuarios- y Seamless Connect, que rompe barreras y permite conectar sus teléfonos con iOS, MacOS y Windows.

Una fotografía más que profesional

Si hay algo que ha cambiado es la cámara, tanto dentro como por fuera. Se pone fin al tradicional sistema de cámaras y el nuevo módulo se desplaza del centro al lado izquierda. Ojalá este tipo de movimientos físico llevaran siempre mejoras como las de los nuevos dispositivos de la compañía china.

En el caso del OPPO Find X9, ese desplazamiento de las cámaras se acompaña con un cámara principal de 50 megapíxeles con sensor Sony LYT-808, capaz de capturar hasta un 57% más de luz. También cuenta con una cámara ultra gran angular y una cámara teleobjetivo periscopio de también 50 megapíxeles. A este sistema le acompaña la cámara True Color, un sensor espectral que mide con precisión la luz ambiental.

OPPO Find X9 Pro Camera Module OPPO

Una base que no sólo se mantiene en el caso del OPPO Find X9 Pro, también se mejora. La cámara principal Ultra XDR tiene el sensor LYT 828, capaz de captar todo lujo de detalles. A él le acompaña un teleobjetivo Hasselblad de 200 megapíxeles, una mejora total. También incluye una lente con una apertura ultrarápida y su resolución crece de forma exponencial.

A eso hay que añadirle el nuevo LUMO Image Engine de OPPO. La serie Find X9 cuenta con algoritmos de fotografía computacional que mejoran varios aspectos: la luminosidad, el rango dinámico y los colores, haciendo que las imágenes sean lo más naturales posibles.

Natural, como la vida misma. Ello se hace notar en los conciertos. La compañía china ha puesto la lupa en este tipo de eventos, cada vez más multitudinarios, ya que ponen en valor su zoom en eventos en directo. Además de incorporar la pionera función 4K Motion Photos, logrando una resolución de 4K con todo lujo de detalles, el sensor de 200 megapíxeles es capaz de ofrecer un zoom hasta x120 y que no pierde calidad hasta el x13,2.

Pero la cosa no queda ahí. Su sistema de cámaras también admite la grabación de vídeo 4K a 120 fps con Dolby Vision HDR, capaz de ofrecer experiencias únicas a cualquier usuario, pero también a los más profesionales. Dentro de ese interés, OPPO ofrece un elemento óptico único: el teleconvertidor Hasselbad.

Este nuevo accesorio, diseñado sólo para el Find X9 Pro, permite convertir el teléfono en una auténtica cámara profesional, con un zoom óptico de 10 aumentos, un zoom digital de hasta 200 aumentos para fotos y 50 aumentos para vídeo.

Potencia a raudales, diseño elegante y batería de escándalo

No se puede decir de otra manera, la batería de los nuevos Find X9 y X9 Pro es un escándalo. Pasa de los 5630 y 5910 mAh de sus predecesores a los 7000 y 7500 mAh que tienen, respectivamente. Lo que hace que su uso se pueda prolongar hasta los dos días.

Por hacer alguna comparación, el Samsung Galaxy S25 Ultra tiene una batería de 5000 mAh y el iPhone 17 Pro Max cuenta con una de 5088 mAh. De hecho, tras cinco años de uso, desde la compañía aseguran que su batería puede llenarse hasta un 80%.

En cuanto al diseño, los bordes lisos lo convierten en un auténtico teléfono premium. Su pantalla, de 120 hercios y un brillo máximo en exteriores de 3600 nits, también tiene el bisel más fino de OPPO hasta la fecha, de 1,15 milímetros. Su desbloqueo táctil es un 35% más rápido que el Find X8 Pro.

La batería del OPPO Find X9 Pro. OPPO

Y a un diseño elegante y a una batería enorme, la nueva serie Find X9 también incluye potencia para dar y tomar. En concreto, incluye el chip Mediatek Dimensity 9500. Alcanza un rendimiento hasta un 32% superior y un consumo energético menor del 55%.

Con todas estas características no podía faltar algo importante para cualquier marca de teléfonos en la actualidad, la inteligencia artificial. La serie Find X9 estrena ColorOS 16 que ofrece interacciones más rápidas, inmediatas e inteligentes. Para mejorar las experiencias con OPPO AI, además de la influencia Google Gemini, se ha incluido una nueva tecla en el dispositivo, Snap Key, que busca mejorar la experiencia de los usuarios, tratando de capturar contenido a través de AI Mind Space. Entre sus principales funciones, AI Recorder es capaz de generar títulos de forma automática y AI Portrait Glowe logra, con un solo toque, mejorar y equilibrar las fotografías con poca luz.

El OPPO Find X9 parte desde los 12 GB de RAM y 512 GB de memoria y cuenta con tres acabados: Titanium Grey, Space Black y Velvet Red. Por su parte, el Find X9 Pro, con 12 GB de RAM y 512 GB de memoria de salida, se puede adquirir en dos tonos: Silk White y Titanium Charcoal. Ambos se pueden reservar desde el 28 de octubre al 6 de noviembre. El Find X9 Pro tiene un precio de salida de 1.299 euros y el Find X9 de 999 euros.