Los vivo X300 y X300 Pro son una realidad: nuevo diseño y una auténtica revolución en la fotografía móvil

Vivito y fotografiando. La compañía china vivo ha dado a conocer esta semana sus nuevos buques insignias, los nuevos vivo X300 y X300 Pro y han confirmado lo que era un secreto a voces: buscan una auténtica revolución en la fotografía en teléfonos móviles.

Este lunes dieron a conocer sus nuevos dispositivos y hay algo que llama poderosamente la atención de todo el mundo, además de su nuevo diseño: el teleobjetivo acoplable que transforma el smartphone en una cámara fotográfica de alto nivel.

Si ya el vivo X200 dio un golpe en la mesa en el aspecto fotográfico, los nuevos X300 y X300 Pro prometen ser un avance diferencial en el sector. Según ha avanzado la firma china, cuenta con un sistema de cámaras ZEISS, como su predecesor, de 200 megapíxeles.

Y es que la unión hace la fuerza y vivo ha hecho su trabajo al aunar los avances en fotografía de Sony y Zess, haciendo que su nuevo smartphone se convierta en una auténtica revolución.

Buena pantalla y cámara a la altura de pocos

El tope de gama de vivo, el X300 Pro, llega con una pantalla de 6,78 pulgadas, un poco más grande que, por ejemplo, un iPhone 17 Pro. Cuenta con una tasa de refresco de 120 hercios, lo normal en los móviles de gama alta y también tiene compatibilidad con HDR10+ y Dolby Vision.

Por dentro, la compañía china apuesta por el MediaTek Dimensity 9500, logrando- según expresa la firma- "rendimiento máximo con potencia optimizada y una velocidad imparable". Ejemplo de ello es lo que han hecho con la batería, 6.510 mAh y una carga rápida de 90 W.

Desde vivo aseguran que este "poder desatado, construido para volar" se traduce en un rendimiento del GPU que aumenta un 33%, una reducción del 42% en su consumo energético y también un incremento en el rendimiento del CPU de hasta el 32%.

Pero como decía Francisco Umbral, vivo ha venido aquí a hablar de su libro. La compañía china ha echado el resto con su nuevo sistema de cámaras. Dentro de su rediseño, cuenta con tres sensores traseros de ZEISS. El principal, de Sony, de 50 megapíxeles; un gran angular de 50 megapíxeles y la joya de la corona, el teleobjetivo de 200 megapíxeles. Su cámara frontal no se queda corta, con otros 50 megapíxeles.

A ese sistema de cámaras, se le puede añadir un conjunto de accesorios único. Se le puede añadir botones físicos, similares a los de una cámara fotográfica de alto nivel, y si esto no era suficiente, un enorme teleobjetivo de ZEISS para lograr un zoom óptico que llega a 200 milímetros. Aunque todavía no llegará a España, su precio rondará los 642 euros.

El vivo X300 no se queda atrás. Es un poco más pequeño que su hermano mayor, pero el sistema de cámaras no tiene ninguna pérdida. La principal diferencia es que, al reducir un poco su tamaño, también se disminuye un poco la batería. Pero hay muchas menos diferencias que las que han tenido Andy y Lucas en estos últimos meses. Su precio, cuando llegue a España, partirá desde los 533 euros, aproximadamente.