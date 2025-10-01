Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Hay un detalle en esta imagen de Aitana con Felipe VI y su iPhone 17 Pro que ha pasado desapercibido
Tecnología

Tecnología

Hay un detalle en esta imagen de Aitana con Felipe VI y su iPhone 17 Pro que ha pasado desapercibido

Casa Real publicó la fotografía del monarca junto a la cantante en redes sociales.

Sergio Coto
Sergio Coto
La imagen de Felipe VI y AitanaX

Felipe VI asistió el pasado lunes a la tercera edición de los Premios Vanguardia y allí coincidió con algunos representantes políticos como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez o el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, pero también los premiados, entre ellos, la cantante Aitana.

Los premios destacaron la labor de la Cruz Roja y Cáritas durante la DANA en Valencia, la del empresario Demetrio Carceller. También se reconoció al historiador Timothy Garton Ash; a la oftalmóloga Elena Barraquer y a Caroline Darian, hija de Gisèle Pelicot.

Pero hubo un momento que se llevó la palma. Tal y como publicó la Casa Real en la red social X y en Instagram, además de varias imágenes de Felipe VI con los premiados y representantes políticos, también publicaron una junto a Aitana.

En la instantánea, la cantante de Barcelona coincidió por primera vez con el monarca y decidió no perder la ocasión de hacerse un selfie con él. "Sí, lo admito. Le he pedido un selfie al rey", confesó, en un tuit que suma más de 29.000 me gusta.

Estrenando iPhone 17 Pro

Pero ha habido un detalle de la fotografía entre Aitana y Felipe VI que ha pasado desapercibido. La artista, 10 días después de su lanzamiento oficial, sostenía en su mano izquierda el iPhone 17 Pro, en su nuevo tono, naranja cósmico.

Resulta muy curioso que la cantante de Barcelona giró el teléfono para hacerse el selfie con el monarca español. Lo que olvidó es que el nuevo iPhone desde el 17, pasando por el iPhone Air y el 17 Pro, cuenta con una nueva cámara de selfie

Su novedosa cámara frontal de 18 megapíxeles cuenta con el modo de Encuadre Cerrado, conocido como Center Stage, que permite hacer fotografías de manera horizontal aunque el teléfono este en vertical. Es la propia cámara la que convierte el formato de vertical en apaisado, sin necesidad de tener que girarlo

EL HUFFPOST PARA INSTITUTO PULEVA DE NUTRICIÓN

Pero no sólo ha resultado llamativo que Aitana haya olvidado la función de su nuevo iPhone. La cantante de Barcelona ya fue objeto de reacciones tras protagonizar una campaña con Google por el lanzamiento del Pixel 8 Pro en octubre de 2023 y, meses más tarde, aparecía en redes sociales con el iPhone 15 Pro. Dos años después de aquella campaña, la artista sigue siendo fan de Apple y para muestra, la imagen junto a Felipe VI.

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.

Sergio Coto
Sergio Coto
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de actualidad, tecnología y economía en HuffPost España. Me interesa explicar, con un lenguaje claro y directo, los temas que marcan la vida de la gente: desde la política monetaria hasta el último avance en inteligencia artificial.

 

Sobre qué temas escribo

Me dedico a cubrir los grandes movimientos de la industria tecnológica: desde los nuevos lanzamientos de smartphones y dispositivos inteligentes al avance de la inteligencia artificial, sin perder de vista la estrategia de las principales compañías del sector.

 

También sigo de cerca la economía europea y estadounidense con la mirada centrada en las decisiones que afectan directamente a nuestro bolsillo: desde los aranceles de Donald Trump a las políticas de la Reserva Federal o del Banco Central Europeo. Mi objetivo es desentrañar todos estos datos para explicar qué supone en tú día a día y cómo pueden repercutir en problemas como la crisis de vivienda en España.

 

Pero eso no es todo amigos. Además, estoy atento a la actualidad nacional e internacional, tanto política como social, y abordo los temas virales que marcan la conversación pública, siempre con un enfoque riguroso pero también cercano y desenfadado.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid y estudié Periodismo en la Universidad Complutense. Antes de incorporarme a HuffPost en 2022, trabajé en 20 Minutos, pasé por la redacción de El Mundo y el departamento de comunicación de Bankinter, fui redactor y community manager en LaSexta, me especialicé en la cobertura de la pandemia en ElPlural.com y ejercí como corresponsal parlamentario en la Asamblea de Madrid.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 