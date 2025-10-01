Hay un detalle en esta imagen de Aitana con Felipe VI y su iPhone 17 Pro que ha pasado desapercibido

Felipe VI asistió el pasado lunes a la tercera edición de los Premios Vanguardia y allí coincidió con algunos representantes políticos como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez o el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, pero también los premiados, entre ellos, la cantante Aitana.

Los premios destacaron la labor de la Cruz Roja y Cáritas durante la DANA en Valencia, la del empresario Demetrio Carceller. También se reconoció al historiador Timothy Garton Ash; a la oftalmóloga Elena Barraquer y a Caroline Darian, hija de Gisèle Pelicot.

Pero hubo un momento que se llevó la palma. Tal y como publicó la Casa Real en la red social X y en Instagram, además de varias imágenes de Felipe VI con los premiados y representantes políticos, también publicaron una junto a Aitana.

En la instantánea, la cantante de Barcelona coincidió por primera vez con el monarca y decidió no perder la ocasión de hacerse un selfie con él. "Sí, lo admito. Le he pedido un selfie al rey", confesó, en un tuit que suma más de 29.000 me gusta.

Estrenando iPhone 17 Pro

Pero ha habido un detalle de la fotografía entre Aitana y Felipe VI que ha pasado desapercibido. La artista, 10 días después de su lanzamiento oficial, sostenía en su mano izquierda el iPhone 17 Pro, en su nuevo tono, naranja cósmico.

Resulta muy curioso que la cantante de Barcelona giró el teléfono para hacerse el selfie con el monarca español. Lo que olvidó es que el nuevo iPhone desde el 17, pasando por el iPhone Air y el 17 Pro, cuenta con una nueva cámara de selfie.

Su novedosa cámara frontal de 18 megapíxeles cuenta con el modo de Encuadre Cerrado, conocido como Center Stage, que permite hacer fotografías de manera horizontal aunque el teléfono este en vertical. Es la propia cámara la que convierte el formato de vertical en apaisado, sin necesidad de tener que girarlo.

Pero no sólo ha resultado llamativo que Aitana haya olvidado la función de su nuevo iPhone. La cantante de Barcelona ya fue objeto de reacciones tras protagonizar una campaña con Google por el lanzamiento del Pixel 8 Pro en octubre de 2023 y, meses más tarde, aparecía en redes sociales con el iPhone 15 Pro. Dos años después de aquella campaña, la artista sigue siendo fan de Apple y para muestra, la imagen junto a Felipe VI.