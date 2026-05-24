Aquí PAU y después gloria: España se refuerza para catear a los copiones que usen la IA en la Selectividad

Un alumno, rendido antes de un examen de la PAU en Valencia.

La Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) es un momento clave en las carreras de miles y miles de jóvenes en España. Varios exámenes que se celebran en cada comunidad autónoma y en el que los estudiantes buscan obtener la nota necesaria para entrar en la carrera deseada.

Después de terminar el curso académico, sólo queda el último empujón. Semanas de estudio sin descanso para llegar lo más preparado posible a la Selectividad. Pero claro, hay gente que entre el miedo a suspender y los nervios optan por un camino bastante turbulento: arriesgárselo todo a copiar.

Todo aquel que ha participado en la PAU sabe que los controles y la seguridad ha crecido de forma notable. Intentar hacer trampas en los exámenes es algo muy complicado. Pero hay algo que lo ha cambiado todo: los nuevos dispositivos tecnológicos y, sobre todo, la inteligencia artificial.

Una tecnología que ni se ve ni se nota

La gran preocupación por parte de las comunidades autónomas reside en dispositivos muy pequeños, como lo son los nanopinganillos, que algunos alumnos se colocan en el interior de sus oídos y ningún profesor es capaz de poder detectarlo.

Una herramienta tecnológica que necesita alguien que esté detrás chivándote todo lo que ha entrado en el examen, pero con la IA todo se ha facilitado. Estos aparatos, al igual que muchos otros, son muy difíciles de detectar.

Y dirás: ¿y dónde está el micrófono? Pues estos pinganillos están disponibles con una frecuencia ligada a un micrófono. Este suele estar escondido dentro de la ropa o en algunos de los bolígrafos que lleva al examen. Es por ahí por donde consulta sus dudas y trata de ir copiando.

El alumno llega a su sitio, se sienta en la mesa y la IA le va diciendo todo lo que tiene que poner. Así de fácil. Y nadie se ha dado ni cuenta. Pero claro, este uso se ha generalizado y ha hecho encender las alarmas en las consejerías de educación.

¿Cómo puede detectar un profesor este tipo de tecnología? ¿Debe revisar oreja por oreja a cada alumno para comprobar que no hace trampas? Pues es más llamativo de lo que parece y no, el docente no tiene que intervenir de forma directa.

Aitor Álvarez Bardón, profesor titular de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), asegura que las medidas que se están tomando "son adecuadas". "Muchas veces todos estos dispositivos avanzan mucho más rápido que los sistemas de control. Es algo complejo, pero ha llegado el momento de que sea necesario", señala.

Muchas veces todos estos dispositivos avanzan mucho más rápido que los sistemas de control Aitor Álvarez Bardón, profesor de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de la UNIR

Detectores de frecuencia

Antes de que los alumnos se sienten en las mesas, algunas comunidades españolas han decidido seguir los pasos y aplicar inhibidores o detectores de frecuencia para catear a los copiones que utilizan estos dispositivos.

No están siendo pocas las regiones que se han sumado a esta práctica para la PAU que arranca a principios del mes de junio. En primer lugar, un total de ocho comunidades autónomas estaban analizando la posibilidad de instalar dichos detectores en los centros universitarios.

Y del análisis a los hechos. Andalucía, Asturias, Baleares, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Navarra, Euskadi y Comunidad Valenciana comenzaron a valorar dicha medida desde este mismo año. Y ya hay confirmaciones oficiales.

En concreto, cuatro comunidades autónomas ya han anunciado que instalarán detectores de frecuencia para que los alumnos no puedan llevar nanotecnología encima ni se vean acompañados por la IA durante los exámenes. Estas regiones son Aragón, Cataluña, Galicia, Murcia, Madrid y la Comunidad Valenciana.

La comisión que coordina la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) en la Comunidad de Madrid acordó la pasada semana que las universidades podrían usar "controles de frecuencia", según informaron a EFE fuentes de la Universidad Complutense.

Para frenar estas trampas, algunas comunidades ya están barajando la posibilidad de ampliar estos detectores de frecuencia también en clase. Es cierto que es un sistema que no es barato, pero parece la única solución para hacer frente a este problema generalizado.

Unos inhibidores que suponen "un reto a nivel logístico". Para Aitor Álvarez, es algo casi obligatorio conforme "va avanzando la sociedad". "Se va desarrollando de una manera que tenemos que buscar alternativas", añade.

"Antes tenías que poner más profesores cubriendo ese examen para evitar copiar con chuletas. Eso era un coste alto de personal, pero no se medía como se mide ahora. Hay que comprar un sistema tecnológico para poder cubrir esa parte. Pero no tenemos otra manera", destaca.

Hay que comprar un sistema tecnológico para poder cubrir esa parte. Pero no tenemos otra manera Aitor Álvarez Bardón, profesor de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de la UNIR

¿Qué pasa si te pillan?

En Madrid ya se han publicado las sanciones asociadas a comportamiento que no están permitidos. Desde casos leves, hasta casos graves o muy graves. Por ejemplo, aquellos que intenten comunicarse con alguien o una IA que está fuera del aula será una falta grave.

Se considera falta muy grave si se intenta suplantar la identidad o se falsifican los documentos a la hora de presentarse en el examen. Si se ve a un alumno intentando copiar de otro, se le apercibirá levemente y si lo vuelve a hacer, se podría llegar a anular su participación en el examen.

Y sí, si eres estudiante y estás pensando en jugártela en la PAU y llevar un nanopinganillo para intentar copiarlo todo, que sepas que los sistemas de radiofrecuencia podrían revelar tu trampa y las faltas graves pueden ir desde la anulación del examen, hasta sacar una calificación de cero. Sólo por el nombre, casi sacarías más nota.

El profesor de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de la UNIR reconoce que hay que analizar lo que está pasando en profundidad y, además de estas herramientas de control, considera que hay que buscar "una solución más pedagógica". "Tenemos que trabajar muchísimo la cultura del esfuerzo desde bien pequeños. ¿Quién copia? El que no se esfuerza", reconoce.

Tenemos que trabajar muchísimo la cultura del esfuerzo desde bien pequeños. ¿Quién copia? El que no se esfuerza Aitor Álvarez Bardón, profesor de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de la UNIR

Aitor Álvarez Bardón cree que estás prácticas con nanopinganillos algo injusto para aquellos que se han esforzado para prepararse el examen de la PAU. Pero tampoco lo ve positivo para aquellos que se planteaban usarlo. "Hay que fomentar en el aula y fomentar en la educación un modelo menos memorístico y más competencial", destaca.

Y si hay alumnos que se fían de la IA, deben saber que también comete muchos errores y eso "no es fiable al 100%". "Lo que tienen que entender es que deben esforzarse porque el día de mañana cuando entren a esa carrera, no van a hacerlo todo con la IA y tienen que ir con una base", justifica.

"Entiendo, que no lo comparto, que la presión puede hacer que alguien tenga pues esas ganas de acceder fraudulentamente a un aprobado. Pero con un sistema de estos no está garantizado. Entonces, que se esfuercen. Esa es la mayor garantía de sacar un buen examen", destaca.