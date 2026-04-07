El momento más emotivo: los astronautas dedican un nuevo cráter lunar a Carroll, la fallecida esposa del comandante de la Artemis

Esta madrugada, mientras los astronautas de la misión Artemis 2 de la NASA veían sus nombres grabados en los libros de historia tras convertirse en los seres humanos que más lejos han llegado de la Tierra, hubo un momento en que se aparcaron sus tareas y la humanidad se impuso a todo, a los cálculos, las comunicaciones o la llamada del presidente Trump. La tripulación quería conmemorar este hito recordando a alguien que ya no está, pero está, y estará por siempre gracias a su gesta.

Los astronautas, a bordo de la Orión, acaban de fijar en 406.771 kilómetros el nuevo récord de mayor distancia de nuestro planeta jamás alcanzada por un humano, cuando desvelaron una emotiva dedicatoria. "Hace varios años, comenzamos este viaje en nuestra unida familia de astronautas y perdimos a un ser querido", empezó diciendo Jeremy Hansen, especialista de la misión Artemis 2, al centro de control. "Se llamaba Carroll: era la esposa de Reid y la madre de Katie y Ellie", ahondó.

Hansen se refería a la esposa del comandante de la misión, Reid Wiseman, que falleció trágicamente de cáncer en 2020. Los demás miembros de la tripulación solicitaron entoncesm, conjuntamente, que se nombrara en su honor un nuevo cráter que habían identificado en la luna, en este viaje de redescubrimiento de nuestro satélite.

Al noroeste del cráter Glushko de la luna, a la misma latitud que el cráter Ohm, se encuentra el cráter propuesto ahora como "Carroll". Hansen lo describió como un "punto brillante" en la cara visible del satélite, visible desde la Tierra. Mientras su compañero hablaba, Wiseman le puso una mano en el hombro, y todos los miembros de la tripulación de Artemis 2 se fundieron en un abrazo colectivo. Sin duda, el momento más emotivo de una noche en la que se han escapado muchas lágrimas por la emoción de la ciencia, por el triunfo de la humanidad.

Una enfermera de la UCI neonatal

La difunta esposa de Wiseman "dedicó su vida a ayudar a los demás como enfermera titulada en la unidad de cuidados intensivos neonatales", según su biografía en el sitio web de la NASA . Actualmente, Wiseman cría a sus dos hijas, Katey y Ellie. La biografía también afirma que Wiseman "considera su etapa como padre único como su mayor desafío y la fase más gratificante de su vida".

Los miembros de la tripulación de la misión han optado, también, por nombrar un cráter diferente en honor a su nave espacial Orion, al que llamaron Integrity. Mientras los astronautas se secaban las lágrimas, el centro de control de la misión de la NASA respondió a su transmisión: "Integrity y Carroll, alto y claro".