Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Google denuncia un aumento preocupante de ciberdelincuentes que impulsan sus operaciones a través de la IA
Tecnología

Tecnología

Google denuncia un aumento preocupante de ciberdelincuentes que impulsan sus operaciones a través de la IA

Un nuevo informe publicado por Google Threat Intelligence Group (GTIG) recoge que actores procedentes de China, Corea del Norte, Rusia e Irán están intentando usar la IA para todo. Como indicaciones de ingeniería social.

Sergio Coto
Sergio Coto
Foto de archivo de un ciberdelincuente.
Foto de archivo de un ciberdelincuente.Getty Images

Por si había alguna duda a pocas semanas del tercer aniversario de ChatGPT, la inteligencia artificial (IA) ha venido para quedarse. Pese a las cosas muy buenas que tiene y que están haciendo que cada vez más usuarios la utilicen en su día a día, el miedo a la privacidad de los datos y la desconfianza en los servidores de algunas compañías como OpenAI han mantenido un temor que, es cierto, ha ido a menos.

Pero Google ha reflejado en un nuevo informe publicado este miércoles una situación preocupante. Con el agua de los ciberdelincuentes, han descubierto que ahora utilizan estos agentes inteligentes para sus fines particulares.

En el estudio, publicado este miércoles por Google Threat Intelligence Group (GTIG), se advierte de que los investigadores han observado cómo atacan las plataformas de IA y refleja un cambio de tendencia en el último año

Desde ahora, ya no usan estas herramientas sólo para hacer crecer su productividad y la emplean también en sus operaciones de malware (software malicioso diseñado para dañar sistemas informáticos) con IA integrada.

Los investigadores de Google aseguran que estos ciberdelincuentes hacen un mal uso de la IA y usan herramientas que logran modificar su comportamiento de forma dinámica. De hecho, avisan de que los agentes de amenazas actúan respaldados por gobiernos y otros ciberdelincuentes que están integrando IA.

Ponen de ejemplo varios actores procedentes. En concreto, hablan de China, Corea del Norte, Rusia e Irán, a las que acusa de usar estos sistemas inteligentes para todo. Desde ejecución de malware a indicaciones de ingeniería social o mejora de sus operaciones.

Principales conclusiones

En el informe, Google ha detallado, una a una, todas las medidas que ha ejecutado con el fin de frenar la expansión de estas actividades maliciosas. Entre ellas, la desactivación de recursos o el uso de inteligencia para reforzar su modelo y estar mejor protegido.

Entre las principales conclusiones del informe, los investigadores apuntan a que se da un primer uso de IA en software malicioso. En concreto, familias de malware, como Promptflux o Promptsleal, que usan grandes modelos de lenguaje durante la ejecución.

Algunas de las prácticas llevaban 'ingeniería social' para solventar las barreras de seguridad. Por ejemplo, agentes que se hacen pasar por estudiantes que practican ejercicios como 'captura la bandera'. Intentan persuadir a Gemini para facilitarles información que suele estar bloqueada.

En el estudio, también explican que el secuestro de datos y la extorsión multifacética combinados van a seguir siendo la categoría más perjudicial de ciberdelincuencia en el apartado financiero.

Respecto a Europa, los investigadores apuntan que debe prepararse para una escalada de la guerra híbrida, con ciberataques físicos dirigidos contra infraestructuras críticas, como ocurrió hace unas semanas con varios aeropuertos europeos. 

Billy Leonard, Tech Lead, Google Threat Intelligence Group, asegura que aunque los adversarios "están intentando utilizar las plataformas de IA convencionales, las barreras de seguridad han llevado a muchos a recurrir a modelos disponibles en el mercado negro". 

"Estas herramientas no tienen restricciones y pueden ofrecer una ventaja significativa a los menos avanzados. Actualmente hay varias disponibles y esperamos que reduzcan la barrera de entrada para muchos delincuentes", razona.

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.

Sergio Coto
Sergio Coto
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de actualidad, tecnología y economía en HuffPost España. Me interesa explicar, con un lenguaje claro y directo, los temas que marcan la vida de la gente: desde la política monetaria hasta el último avance en inteligencia artificial.

 

Sobre qué temas escribo

Me dedico a cubrir los grandes movimientos de la industria tecnológica: desde los nuevos lanzamientos de smartphones y dispositivos inteligentes al avance de la inteligencia artificial, sin perder de vista la estrategia de las principales compañías del sector.

 

También sigo de cerca la economía europea y estadounidense con la mirada centrada en las decisiones que afectan directamente a nuestro bolsillo: desde los aranceles de Donald Trump a las políticas de la Reserva Federal o del Banco Central Europeo. Mi objetivo es desentrañar todos estos datos para explicar qué supone en tú día a día y cómo pueden repercutir en problemas como la crisis de vivienda en España.

 

Pero eso no es todo amigos. Además, estoy atento a la actualidad nacional e internacional, tanto política como social, y abordo los temas virales que marcan la conversación pública, siempre con un enfoque riguroso pero también cercano y desenfadado.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid y estudié Periodismo en la Universidad Complutense. Antes de incorporarme a HuffPost en 2022, trabajé en 20 Minutos, pasé por la redacción de El Mundo y el departamento de comunicación de Bankinter, fui redactor y community manager en LaSexta, me especialicé en la cobertura de la pandemia en ElPlural.com y ejercí como corresponsal parlamentario en la Asamblea de Madrid.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 