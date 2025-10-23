'Quantum' hemos avanzado: Google anuncia el primer algoritmo cuántico que es 13.000 veces más rápido que un superordenador

En una era digital cada vez más inteligente, Google ha logrado un avance único. Tras publicar una demostración en la revista Nature de la investigación en la que llevan trabajando, el gigante tecnológico ha anunciado el primer algoritmo cuántico. Algo que de primeras puede sonar raro, pero que es más importante de lo que parece.

La compañía de Sundar Pichai ha confirmado este miércoles que su investigación ha hecho que, "por primera vez en la historia", se haya ejecutado en un ordenador cuántico un algoritmo verificable en hardware. Esto hace que, según la firma, su trabajo sea 13.000 veces más rápido que los superordenadores clásicos más rápidos.

Este descubrimiento no ha sido cosa de un día. "El avance de hoy se basa en décadas de trabajo y seis años de grandes avances. En el 2019, demostramos que un ordenador cuántico podía resolver un problema que llevaría miles de años al superordenador clásico más rápido", ha recordado en un comunicado.

El 'Quantum Echoes'. GOOGLE

Fue en 2014 cuando su nuevo chip cuántico 'Willow' logró reducir errores y poner fin a los problemas que habían complicado las investigaciones de científicos durante casi 30 años. "Este avance nos acerca mucho más a los ordenadores cuánticos que pueden impulsar grandes descubrimientos en áreas como la medicina y la ciencia de los materiales", ha asegurado la firma.

Algo ¿difícil de entender?

De primeras, el tema de los ordenadores cuánticos puede sonar lioso e incluso poco interesante. Pero la función que tienen es mucho más importante de lo que en un principio podemos pensar.

Empecemos por el principio. Esta nueva "ventaja cuántica práctica" de Quantum Echoes logra resolver problemas que antes tardaban unos tres años con uno de los superordenadores más potentes del mundo, el Frontier.

El chip Willow. GOOGLE

¿Para qué sirve esto? Este es el ejemplo que hace Google: "Imagina que estás buscando un barco perdido en el fondo del océano. La tecnología de sonar podría darte una forma borrosa y decirte: 'Hay un naufragio ahí abajo'. Pero ¿y si pudieras no solo encontrar el barco, sino también leer la placa con su nombre en el casco?".

Una precisión sin precedentes que demuestra un paso real hacia una primera aplicación en el mundo real. La parte positiva es que es verificable, es decir, se puede repetir en otro ordenador para verificar el resultado y tiene potencial de aplicación en el mundo real, pudiendo medir la estructura molecular en una molécula del mundo real.