Grecia sigue los pasos de Australia y prohibirá el acceso a redes sociales a los menores de 15 años

Las redes sociales y los menores de edad. El debate sobre el uso de estas plataformas por parte de los más pequeños de la casa sigue recorriendo medio mundo. El impacto en la salud mental y emocional de los más jóvenes está obligando a algunos países a adoptar medidas restrictivas.

Hace unos meses, en diciembre de 2025, fue el caso de Australia, que decidió prohibir el acceso a redes sociales a los menores de 16 años por el daño que las principales plataformas causaban a la salud mental.

Varios son los países que se encuentran en pleno debate y, en España, hace unos meses, fue el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el que anunció que impulsará una medida para restringir el acceso a redes sociales a los menores de 16 años.

A falta de que el anuncio se convierta en un hecho, hay otros países que han seguido los pasos de Australia. Este mismo miércoles, ha sido el turno de Grecia, que ha anunciado que a partir del próximo 1 de enero, los menores de 15 años no podrán acceder a estas redes.

Tal y como ha informado la agencia Reuters, el primer ministro Kyriakos Mitsotakis ha asegurado que la prohibición entrará en vigor el próximo 1 de enero de 2027 y se adopta por el aumento de la ansiedad, los problemas de sueño y el diseño adictivo de las plataformas en línea.

"Impulsar también a la UE"

En el mensaje que ha compartido para justificar la decisión, el mandatario griego ha asegurado que los jóvenes están largas horas frente a las pantallas. Una acción que les impide que sus mentes puedan descansar y sufren una presión creciente.

Mitsotakis ha defendido que Grecia "estará entre los primeros países en tomar una iniciativa de este tipo", pero ha advertido de que su objetivo va a más, animando a que Bruselas se una a esta prohibición.

"Sin embargo, estoy seguro de que no será el último. Nuestro objetivo es impulsar también a la Unión Europea en esta dirección", ha justificado el mandatario griego en el vídeo que ha grabado.

Una encuesta de opinión realizada por ALCO y publicada en febrero reveló que alrededor del 80% de los encuestados aprobaba la prohibición. El gobierno griego ya había prohibido el uso de los teléfonos móviles en las escuelas.

Después de Australia, y ahora Grecia, hay varios países europeos que ya han manifestado su intención de aplicar una prohibición similar. Países como Eslovenia, Gran Bretaña, Austria y, como señalamos antes, España.