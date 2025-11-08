He probado el Honor Magic V5 y tiene armas de sobra para convencer a los que no les gustan los plegables

Las compañías procedentes de China están haciendo cada vez mejor las cosas. Con una competencia tan global, algunas marcas lo están apostando todo por marcar la diferencia en al menos un aspecto. Pues Honor ha logrado con el Magic V5 enseñar el camino a seguir para más de una de las grandes tecnológicas -incluida Apple-.

El Honor Magic V5 tiene todo lo que un plegable debe tener, pero también cuenta con algunos aspectos que pueden pasar desapercibido, pero facilitan mucho las cosas a los que no estamos acostumbrados a llevar un móvil tan grande en el bolsillo.

Lo primero que hay que decir es que se trata del teléfono plegable más fino del mercado, con un grosor de 8,8 milímetros de grosor y un peso muy ligero, solo 217 gramos. Pero no por fino peca de poca potencia. Cuenta con detalles que sirven para desmontar las teorías de los haters de este tipo de dispositivos.

Un plegable 'premium' en todas sus formas

Y es que, sin duda, Honor ha logrado que su Magic V5 rebose calidad premium lo mires por donde lo mires, empezando por el exterior. Con él cerrado, el dispositivo no es tan grueso y en mano es bastante cómodo, pudiéndose usar como cualquier smartphone normal.

Sus pantallas, tanto la externa como la interna, son una auténtica barbaridad -como suele ser habitual en la compañía- con un brillo máximo que alcanza los 5.000 nits, que se dice pronto. Y para el día a día es, simplemente, perfecta.

El grosor del Honor Magic V5. Sergio Coto / El HuffPost

Su pantalla interna es de 7,95 pulgadas, con Honor Super Armored Inner Screen como material del cristal de la pantalla, mientras la externa es de 6,43 pulgadas, con Honor Anti-scratch NanoCrystal Shield. Su diseño de esquinas redondeadas también le da un toque extra de calidad.

Con la pantalla abierta, tiene todo lo que se le pide a un plegable. Es cierto que, ligeramente, se nota el pliegue en el centro, pero no complica para nada el uso normal. De hecho, es ahí cuando se puede disfrutar de vídeos, series y videojuegos de una manera que poco tiene que envidiar a una tableta. Ejemplo de ello es el soporte a Stylus que lleva incorporado.

Una cámara fascinante

Si Honor lo hace genial con sus pantallas, tampoco lo hace nada mal con sus cámaras. Su rendimiento fotográfico es fascinante. Su nuevo sistema está compuesto por tres sensores, el Ultra Gran Angular y el Gran Angular de 50 megapíxeles, y la cámara teleobjetivo de 64 megapíxeles ultrasensible.

El Honor Magic V5 es capaz de captar lo bueno y lo no tan bueno -imperfecciones- por su muy buena resolución. Gracias a su modo enfoque logra alcanzar un zoom óptico 3x, pero también uno digital de hasta 100 aumentos. Algo potenciado en parte por su IA.

El Honor Magic V5. Sergio Coto / El HuffPost

También cuenta con una cámara Gran Angular de 20 megapíxeles tanto en su pantalla interior como en la exterior. Pudiendo grabar hasta en una resolución 4K. Sin duda toda una joya para tener un selfie en condiciones, tanto de día como de noche.

Cuenta con el procesador Qualcomm Snapdragon 8 Elite Mobile Platform y poniéndole a prueba con juegos exigentes, la verdad es que se desenvuelve a la perfección y sufre bastante poco.

Su batería, pese a ser un dispositivo ultradelgado, tiene unas características más que defendibles. Tras un uso intensivo dura el día entero sin problema, pero si hace falta cargarlo se puede usar con el cargador que Honor incluye, de 66W.

Y eso no es todo, porque sí, la compañía china también sigue avanzando en el desarrollo de su IA. Gracias a Honor AI Falcon, mejora la resolución de la cámara del plegable. Entre sus grandes novedades, permite mantener la pantalla encendida durante todo el día.

Honor ha logrado que su nuevo Magic V5 cumpla de lleno con todo lo que un plegable debe tener, con muy buena batería, diseño premium, cámaras fantásticas y, sobre todo, que logre marcar la diferencia como el plegable más fino del mercado.