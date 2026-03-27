He probado el POCO X8 Pro durante varias semanas y te confirmo que de poco sólo tiene el nombre

Resumen: He probado durante varias semanas el nuevo POCO X8 Pro. De primeras, es un móvil muy recomendable. Y lo digo de primeras porque por su precio actual, desde los 289,99 euros, poco más se le puede pedir. Tiene una muy buena pantalla, una batería que supera el día de uso sin ningún problema, un procesador bastante potente y un sistema de cámaras que cumple, aunque no sea la joya de la corona. Es difícil no recomendarlo, porque su relación calidad-precio es tremenda.

Ventajas

Su procesador Dimensity 8500-Ultra se comporta de forma tremenda. Ideal para un uso normal, pero también para el lado gaming .

. Su batería crece hasta los 6500 mAh y se nota mucho en el día a día.

Su pantalla es muy brillante y fluida.

Es una de las mejores opciones relación calidad-precio.

Desventajas

Su sensor principal Sony IMX882 de 50 megapíxeles es muy bueno, pero su ultra gran angular de 8 megapíxeles se me queda muy corto.

POCO cambia su contraste de colores llamativo y sigue la línea continuista del mercado. Aunque es un diseño limpio, pierde un poco de su personalidad.

El sistema de cámaras trasero del POCO X8 Pro. Sergio Coto / El HuffPost

Mi reseña del POCO X8 Pro

El POCO X8 Pro ha llegado pisando fuerte. Después de probarlo durante varias semanas, debo contarte cuáles son sus puntos fuertes y no tan fuertes. Pero antes, te anticipo, que se trata de una de las mejores opciones relación calidad-precio.

Si empezamos por el diseño, diría que POCO se ha dejado llevar por las tendencias del mercado. Sí, es una estética limpia y elegante, pero que casi nada tiene que ver con el que ha sido el sello de identidad de la marca. Yo lo he probado en color negro, con el único color destacado rojo en el botón de bloqueo.

En la parte trasera nos encontramos con un sistema de cámaras similar al de su predecesor. Con una cámara principal de 50 megapíxeles con estabilización óptica que va bastante bien, pero con un ultra gran angular de 8 megapíxeles que podría mejorar un poco. En el apartado frontal, siguen apostando por un sensor de 20 megapíxeles que cumple.

Fotografías hechas con el POCO X8 Pro. Sergio Coto / El HuffPost

En su interior nos encontramos con dos de sus puntos fuertes. Primero, su batería, 6500 mAh. Es verdad que el POCO X8 Pro Max tiene una batería que quita el hipo, pero la del X8 Pro va perfecta. Supera el día de uso con tranquilidad y eso, pensando en usuarios para gaming es muy importante. Y, por si fuera poco, admite la carga rápida de 100 W.

La otra sorpresa es la nueva generación de su procesador. El Dimensity 8500-Ultra se comporta que da gusto. Su tecnología de procesador de 4 nanómetros responde fantásticamente tras probarlo con varios juegos y eso es una fantasía.

En la pantalla, nos encontramos un panel AMOLED 1.5K ultra-brillante y con una fluidez de 120 hercios que es una fantasía. Su brillo máximo de 3500 nits nos permite usarlo sin problema en exteriores y he notado una ligera mejora en el color.

El grosor, con el botón de color rojo, del POCO X8 Pro. Sergio Coto / El HuffPost

Es llamativo que, pese a ser más pequeño que el X7 Pro, de las 6,67 a las 6,59 pulgadas, pesa unos seis gramos más. Aunque en mano es muy compacto y muy cómodo para casi cualquier uso.

Me he dejado lo mejor para el final. Es sorprendente que un smartphone con estas prestaciones y con la IA de Gemini integrada, cuesta, en el momento en el que escribo esta reseña, unos 289,99 euros. Algo que lo convierte en una opción más que recomendable, con una configuración de 8 GB+256 GB de almacenamiento.