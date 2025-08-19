Investigadores crean un radar "capaz" de escuchar conversaciones sin hackear el móvil a 3 metros de distancia

Un equipo de investigadores de la Universidad Estatal de Pensilvania (EEUU) ha creado un sistema basado en señales de radar de longitud de onda milimétrica que pueden detectar las pequeñas vibraciones del teléfono móvil.

Este radar es capaz de registrar las vibraciones que se producen en la membrana del altavoz, por lo que tiene la capacidad de permitir escuchar las conversaciones que se mantienen en un teléfono móvil.

No obstante, existen una serie de limitaciones. Tal y como recoge el medio de comunicación especializado en tecnología Techgear, para que se pueda extraer el contenido de las conversaciones es necesario que exista contacto visual y que la distancia al dispositivo sea de un máximo de tres metros.

Esta técnica es bastante novedosa debido a que la investigación no se ha centrado en las partes electrónicas o en las emisiones del teléfono móvil, sino en las vibraciones físicas del dispositivo.

De esta forma, los científicos de la Universidad Estatal de Pensilvania han logrado una precisión de hasta el 60% con un vocabulario de 10.000 palabras desde una distancia de aproximadamente 3 metros.