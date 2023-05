Irlanda impone la mayor sanción de la historia a Meta por la filtración de datos de Europa a EE.UU.

NurPhoto via Getty Images

Meta tendrá que pagar 1.200 millones al fisco irlandés tras la sanción impuesta por el regulador del país, según ha adelantado el Wall Street Journal. Se trata de la mayor sanción de la historia interpuesta a una compañía de tecnología, muy por encima de los 746 millones con los que fue multada Amazon en 2021.

El motivo de esta nueva multa es la misma por la que la empresa norteamericana, que cuenta con su sede europea en Dublín, lleva siendo señalada durante años: la falta de garantías se seguridad para los ciudadanos europeos en el traslado de sus datos a Estados Unidos.

Esta sanción se produce el mismo día que se cumplen cinco años desde la entrada en vigor del Reglamento General del Protección de Datos de la Unión Europea.

El origen de esta nueva sanción mil millonaria responde a las revelaciones de Edward Snowden en 2013, en las que se comprobaba que los servicios secretos de Estados Unidos habían accedido a datos de ciudadanos de otros países a través de Google o Facebook, algo que se saldó con la denuncia del abogado austríaco Max Schrems, que hoy ha se ha saldado con esta resolución.

Intentará evitar el trasvase de datos a EE.UU.

El regulador irlandés no solo reclama 1.200 millones a Meta, sino que tratará de prohibir que la compañía pueda trasladar datos procedentes de Europa a EE.UU. Pese a ello, desde los gobiernos europeos no se tiene muchas esperanzas respecto a esta iniciativa, ya que, para ello, tanto los gobiernos europeos como el estadounidense deben firmar un acuerdo que regule este traslado de datos.

“Esa orden de no mandar más datos a EE UU en el futuro puede que no sea particularmente significativa porque prevemos un nuevo acuerdo de datos EE UU-UE muy pronto”, asegura Johnny Ryan, responsable de Derechos de la Información en el Irish Council for Civil Liberties.

Por el momento, se espera que la empresa recurra la esta futura medida, algo que según se prevé, dilate el proceso este proceso en caso de que termine llevándose a cabo. Hay que recordar que Irlanda ya interpuso otra multa de 390 millones a Meta el pasado mes de enero, como consecuencia de la obligación a la Facebook que somete a sus usuarios a la hora de aceptar los términos de servicios para utilizar la red social.