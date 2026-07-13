Ya es oficial: Estados Unidos autoriza el primer satélite espejo para iluminar la noche con luz solar pese a las casi 1.900 alegaciones en contra

La empresa norteamericana Reflect Orbital quiere lanzar un satélite experimental al espacio con el que reflejar luz solar a zonas de la Tierra durante la noche.

El Eärendil-1, como se conoce el satélite, ya dispone de la autorización del regulador estadounidense de las telecomunicaciones (FCC), un permiso necesario para los primeros pasos del proyecto.

El satélite desplegará un enorme reflector para redirigir la luz del Sol desde una órbita baja terrestre hacia puntos específicos del planeta. El objetivo en este caso es comprobar que la tecnología funciona de manera correcta.

En el caso de que la prueba sea exitosa, Reflect Orbital acabará desplegando una gran constelación de satélites espejo. La empresa ha llegado a plantear una red de hasta 50.000 satélites para ofrecer iluminación nocturna bajo demanda.

La empresa promete beneficios en la agricultura o la generación eléctrica

Reflect Orbital asegura que este proyecto puede tener numerosos beneficios en diferentes sectores.

Por ejemplo, respecto a la agricultura, podría aumentar las horas de luz disponibles para los cultivos y así mejorar la productividad.

También podría proporcionar iluminación en zonas afectadas por desastres naturales o búsquedas nocturnas. Otras ventajas que señala la empresa son las de reducir la necesidad de alumbrado convencional y prolongar la generación eléctrica al iluminar paneles solares después de la puesta de sol.

Ecologistas y científicos se oponen

El proyecto se enfrenta a la oposición de científicos y ecologistas. La solicitud presentada ante la FCC recibió cerca de 1.900 alegaciones. Algunas de las críticas más habituales son las siguientes:

Contaminación lumínica: los miles de espejos podrían aumentar el brillo del cielo nocturno, dificultando la observación de estrellas, galaxias y otros objetos débiles del universo. También existe preocupación por la posibilidad de que los reflejos interfieran con telescopios profesionales y observatorios científicos.

los miles de espejos podrían aumentar el brillo del cielo nocturno, dificultando la observación de estrellas, galaxias y otros objetos débiles del universo. También existe preocupación por la posibilidad de que los reflejos interfieran con telescopios profesionales y observatorios científicos. Impacto ambiental: grupos ecologistas alertan de que alterar artificialmente la alternancia natural entre día y noche podría afectar a numerosas especies animales y vegetales.

grupos ecologistas alertan de que alterar artificialmente la alternancia natural entre día y noche podría afectar a numerosas especies animales y vegetales. Riesgos técnicos: los reflejos podrían dispersarse sobre áreas mucho más amplias de lo previsto, generando un cielo artificialmente brillante, según advierte un grupo de investigadores de la Universidad de California.

Reflect Orbital se ha comprometido a colaborar con la NASA y la National Science Foundation para minimizar posibles daños a la observación astronómica, pero aún así el proyecto sigue generando multitud de críticas.