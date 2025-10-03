OpenAI se harta del "acoso" de Elon Musk tras convertirse en la mayor 'start-up' del mundo: "No nos dejaremos intimidar"

Foto de archivo de 2015 del CEO de Tesla, Elon Musk, y el CEO de OpenAI, Sam Altman.

Una guerra abierta. OpenAI ha decidido alzar la voz contra el CEO de Tesla, SpaceX y X, Elon Musk, y ha puesto en marcha una página web en la que ha denunciado el "acoso" que el multimillonario, aseguran, lleva tiempo haciendo contra el gigante tecnológico.

"Hoy respondimos a la última táctica de acoso de Elon, disfrazada de demanda. OpenAI no necesita ni quiere los secretos comerciales de nadie. Protegeremos a nuestros empleados y no nos dejaremos intimidar por sus intentos de intimidarlos", ha denunciado en la misma plataforma que lidera Musk.

Ha sido este jueves cuando la compañía de Sam Altman ha decidido dar un paso adelante y ha pedido a un juez federal que desestime la demanda que la compañía xAI de Elon Musk interpuso contra OpenAI, acusándoles de contratar a algunos de los que fueron sus empleados para tratar de robar secretos comerciales.

La firma fundadora de ChatGPT ha asegurado que la acusación es "infundada" y que se trata de "el último capítulo del acoso continuo de Elon Musk a OpenAI en un esfuerzo por distraer de los fracasos de su propio esfuerzo competitivo de IA".

Un asunto que viene de lejos

La compañía de Sam Altman ha publicado una página web en la que trata de recoger cómo ha sido el "acoso" judicial de Musk contra ellos. "La verdad sobre Elon Musk y OpenAI", señalan.

"Elon está haciendo todo lo posible para frenar OpenAI en beneficio propio. Aquí presentamos los hechos", han expuesto, junto a una recopilación que arranca meses atrás.

El pasado 13 de diciembre, la firma fundadora de ChatGPT aseguraba que con una de las últimas demandas de Musk se marcaba "su cuarto intento en menos de un año de replantear sus afirmaciones". "Sin embargo, sus propias palabras y acciones hablan por sí solas: en 2017, Elon no solo quiso, sino que creó, una organización con fines de lucro como la nueva estructura propuesta por OpenAI", expuso.

Ya en abril, los pasos adelante del dueño de SpaceX contra la empresa de Altman les obligó a reaccionar con una contrademanda y un mensaje muy duro en redes sociales: "Las constantes acciones de Elon contra nosotros son solo tácticas de mala fe para frenar a OpenAI y tomar el control de las principales innovaciones en IA para su beneficio personal. Hoy, presentamos una contrademanda para detenerlo", aseguraron.

Esa acción se produjo, acusando a Musk de difundir "información falsa sobre nosotros". "Nos estamos preparando para construir la organización sin fines de lucro mejor equipada que el mundo haya visto jamás", explicó.

El hartazgo de OpenAI con el dueño de Tesla parece haberse llenado, más tras la demanda que el pasado 26 de agosto otras de sus compañías, xAI, interpuso contra OpenAI y Apple. De la mano de XCorp, alegó que el acuerdo entre estos dos gigantes tecnológicos constituye una situación de monopolio. "Si no fuera por su acuerdo exclusivo con OpenAI, Apple no tendría motivos para abstenerse de presentar de forma más destacada la aplicación X y la aplicación Grok en su App Store", señaló en el escrito.

La mayor 'start-up' del mundo

La decisión de la compañía de Sam Altman de hacer pública la batalla judicial con Musk se ha producido el mismo día en el que la firma tecnológica responsable de ChatGPT ha conseguido un hito trascendental.

OpenAI cerró este jueves un acuerdo para hacer una venta secundaria de acciones por parte de empleados actuales y anteriores por importe que asciende a los 6.600 millones de dólares (5.621 millones de euros), según informó Bloomberg con fuentes de una persona cercana a la operación.

Una venta que hace crecer el valor de la compañía hasta alcanzar una cifra récord de 500.000 millones de dólares (425.864 millones de euros), lo que la convierte en la start-up más grande del mundo. Entre los inversores, según la fuente del citado medio, se encontrarían inversores como Thrive Capital, SoftBank Group o Dragoneer Investment Group, entre otros.

Resulta curioso que se haya conocido el mismo día en el que OpenAI ha hecho pública la situación judicial que lleva viviendo desde hace unos años con Elon Musk, ya que el valor de la firma fundadora de ChatGPT supera el de SpaceX. Un duelo cuerpo a cuerpo- obviando el judicial- que, por el momento, parece estar ganando Altman.