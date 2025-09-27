Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Los demócratas del Congreso de EEUU revelan una supuesta visita de Musk a la isla de Epstein
Además, en los documentos se menciona al príncipe Andrés como pasajero en uno de los vuelos de Epstein.

Elon Musk, en la Ceremonia del Premio Breakthrough en el Museo de la Academia de Cine, el 13 de abril de 2024 en Los Ángeles (California).Taylor Hill / Getty Images

La representación demócrata del Congreso de Estados Unidos dio a conocer este viernes una serie de documentos que, según afirman, fueron extraídos de la agenda diaria del fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein, tal y como recoge Europa Press.

Los registros cubren el período entre 2014 y 2019 e incluyen referencias a reuniones planeadas con rostros conocidos como los republicanos Elon Musk y Peter Thiel, así como el exasesor presidencial Steve Bannon. Además, en los documentos se menciona al príncipe Andrés como pasajero en uno de los vuelos de Epstein.

"Nuevos documentos del patrimonio de Epstein que detallan su horario diario: Muestran reuniones con (el antiguo asesor presidencial) Steve Bannon, Peter Thiel y una posible visita de Elon Musk a la isla de Epstein. El príncipe Andrés figura como pasajero en el avión de Epstein", dijeron los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes en un mensaje a través de X, pidiendo al Departamento de Justicia a hacer públicos los archivos del caso.

-Noticia en ampliación-

Andrea Cadenas de Llano Sosa
Andrea Cadenas de Llano Sosa
Andrea Cadenas de Llano Sosa (Córdoba, Andalucía, 2000) es periodista licenciada por la Universidad Rey Juan Carlos (URJC). Escribe sobre actualidad. Puedes contactar con ella en acadenas@huffpost.es