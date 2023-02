PlayStation 5 ya está disponible: Dónde comprar, precios y mejores juegos

PlayStation 5 (PS5) no ha tenido el mejor de los estrenos, ya que, a pesar de haber vendido 32 millones de unidades desde su lanzamiento en noviembre de 2020, ha experimentado serios problemas de abastecimiento.

Se unieron dos ingredientes: la pandemia y el desabastecimiento mundial de semiconductores. Los mismos provocaron que comprar una PS5 se haya convertido en una auténtica odisea, teniendo que reservarla con meses de antelación y, además, pagando un alto precio por ella.

Sin embargo, tal y como recoge El Español, esas dificultades para hacerse con una PlayStation 5 están llegando a su fin y ya se puede comprar casi con total normalidad en cualquiera de las tiendas en las que se venden videoconsolas.

En una entrevista con el citado medio, Cristina Infante, Senior Marketing Manager de Sony Interactive Entertainment, subraya que “a partir de ahora cualquier jugador que quiera va a poder encontrar fácilmente PS5 en las tiendas”. “Estamos mejor que nunca en términos de producción, esperamos un año de crecimiento muy importante”, añade Infante.

En ese sentido, cabe señalar que el precio de la PlayStation 5 estándar es de 499 euros y el de la PS5 Digital Edition es de 399 euros.

'God of War Ragnarök' no es de este mundo La nueva joya de Sony Santa Monica cierra un ciclo en un viaje mastodóntico de un padre y un hijo, que luchan por no ser alcanzados por los errores del pasado. Bienvenidos al Ragnarök.

Los mejores juegos de PS5

Cristina Infante resalta que, en estos momentos, “estamos atravesando el mejor momento de PS5”, y a ello ha colaborado de forma decisiva los juegos que se han lanzado durante el año 2022, como Horizon Forbidden West, Gran Turismo 7, The Last of Us Parte I o God of War Ragnarok o (ya en 2023) el exitoso Hogwarts Legacy.

Y los jugadores esperan con ansias a los títulos que verán la luz en los próximos meses, entre los que destacan Final Fantasy 16, Resident Evil 4 Remake, Suicide Squad: Kill the Justice League, Street Fighter 6 y, especialmente, Marvel’s Spider-Man 2, del que la Senior Marketing Manager de Sony Interactive Entertainment afirma que “ya está despertando muchísimo interés, las expectativas son altísimas, es un juego con el que vamos a ser muy ambiciosos”.