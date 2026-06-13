Stuart Russell, catedrático experto en IA: "Todas las investigaciones están dando la voz de alarma, las sirenas están sonando. Y sencillamente lo estamos ignorando"

La humanidad corre el riesgo de perder el control sobre la IA. El científico británico Stuart Russel, considerado como uno de los pioneros de esta tecnología, lleva cinco décadas investigando los sistemas de IA y ahora, en una entrevista con Der Spiegel, recogida por WELT, asegura que hemos sobrepasado todos los límites. "La humanidad se encuentra en una situación crítica. Todas las pruebas son una señal de alarma, las sirenas suenan con fuerza. Y simplemente las ignoramos. Es una locura", lamenta.

El experto explica que incluso los desarrolladores de Silicon Valley se han perdido entre sus objetivos: "No sabemos qué piensan. Ni siquiera entendemos exactamente cómo funcionan". "En cuanto existan sistemas que sean esencialmente más capaces que los humanos, los humanos ya no tendremos voz ni voto", lamenta.

"En cuanto la humanidad sienta que está perdiendo el control, intentará desactivar la IA". La cuestión es si las máquinas nos lo permitirán. Según Stuart, "si se dan cuenta de que queremos desactivarlas, tendrán todos los motivos para impedirlo. Tendrán que aniquilarnos". Por eso, apunta que si los investigadores siguen desarrollando "la superinteligencia", "creo que es muy probable que perdamos el control".

El reconocido experto en la herramienta tecnológica y también investigadores de la Universidad de California en Berkeley, señala que "es probable" que estas computadoras "anticipen un conflicto con la humanidad en cualquier momento". "Una vez que eso ocurra, se reproducirán de muchas maneras, copiándose millones de veces", dice.

Un futuro desolador

Russell Stuart anticipa un futuro desolador si la herramienta sigue en evolución. "Una superinteligencia artificial de este tipo también tendría acceso al mundo físico. Podría infiltrarse en sistemas de armas semiautónomos o controlar laboratorios biológicos".

"Por el mero hecho de tener acceso a Internet, lo que hizo Hitler, la IA podría hacerlo más rápido, mejor y con mayor eficacia", se sincera el experto. El dictador alemán "solo podía hablar por un micrófono y aun así logró incitar a las masas". En cambio, la inteligencia artificial, "podría saturar internet, mantener cinco mil millones de conversaciones simultáneamente e influir en 5.000 millones de personas".

Eso sí, aún no es tarde para evitarlo. Esto requeriría una IA regulada por los gobiernos cuyo único propósito sea "promover interéses humanos". "Esta es la única oportunidad de la humanidad para asegurar su existencia. A largo plazo, solo hay tres futuros: IA segura, ausencia de IA o ausencia de humanos", concluye.