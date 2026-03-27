Sony confirma lo que era un secreto a voces y hace oficial la subida de precio de la PlayStation 5

Inflación también en las videoconsolas. Sony ha hecho oficial este viernes que se ha visto obligada a tomar una "medida necesaria" y que subirá el precio de la PlayStation 5, PS5 Pro y el reproductor remoto PlayStation Portal a partir del próximo 2 de abril.

Después de muchos rumores en las últimas horas sobre un posible incremento de los costes, la compañía japonesa ha confirmado la medida estricta que deja los precios mucho más elevados que en la actualidad.

En concreto, 100 euros más por cada uno de los productos de Sony, menos el PlayStation Portal. Un precio que queda así en Europa:

PlayStation 5 edición digital: 599,99 euros.

PlayStation 5 con lector: 649,99 euros.

PlayStation 5 Pro: 899,99 euros.

PlayStation Portal: 249,99 euros.

Por las "presiones" en el panorama económico mundial

Sony ha justificado en el comunicado que esta drástica decisión, que supone una subida de casi el 20% en cuestión de días, se debe a las "las continuas presiones en el panorama económico mundial".

"Hemos decidido aumentar los precios de PS5, PS5 Pro y el reproductor remoto PlayStation Portal a nivel global. Sabemos que los cambios de precio afectan a nuestra comunidad y, tras una evaluación exhaustiva, consideramos que esta medida era necesaria para seguir ofreciendo experiencias de juego innovadoras y de alta calidad a jugadores de todo el mundo", ha revelado.

La compañía japonesa ha detallado que estos nuevos precios de venta recomendados actualizados "entrarán en vigor el 2 de abril de 2026". Por lo que la decisión está tomada y veremos qué efecto tiene.

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Por qué suben los precios

Sony ha decidido subir el precio por la situación actual con las memorias RAM. Tal y como indicaron fuentes del sector tecnológico a El HuffPost, la altísima demanda de estas memorias por parte de las empresas de inteligencia artificial ha convertido estos elementos clave en un sector de oro.

El aumento del interés y de las peticiones ha hecho que los precios se hayan disparado en los últimos meses y, desde el Mobile World Congress, algunas marcas apuntaban a subidas a partir de este segundo trimestre de año.

La situación es tan tensa que algunos medios de comunicación llevan varias semanas hablando de un posible retraso en el lanzamiento de la próxima generación de PlayStation, la PlayStation 6.

La falta de estos chips, con una producción que no da más de sí, hace que la marca japonesa se haya replanteado estirar el chicle de su PlayStation 5 y retrasar su futuro lanzamiento al año 2008 o 2009. Y la decisión adoptada este viernes, parece ir en esa misma línea.