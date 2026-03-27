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Una librería de Madrid recibe su primera mala reseña porque una librera canta y la respuesta que dan es de Nobel de Literatura
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Una librería de Madrid recibe su primera mala reseña porque una librera canta y la respuesta que dan es de Nobel de Literatura

A la clienta eso le resultaba "molesto".

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
La reseña a la que ha respondido la Librería Lasai.TIKTOK / Librería Lasai

La Librería Lasai, situada en la Calle Magdalena de Madrid, tiene una reputación intachable en las redes sociales: más de 32.000 seguidores en TikTok, más de 75.000 en Instagram y un 4,8 sobre cinco en las valoraciones de Google Maps. Pero, como todo en la vida, no iba a ser perfecto.

Hace cinco días, recibieron su primera mala (malísima) reseña en la plataforma de valoración de Google. La clienta en cuestión se quejaba de algo muy concreto: una de las libreras cantaba. Y eso, al parecer, es intolerable porque la mujer calificó al negocio con una estrella sobre cinco, el mínimo.

Las responsables de la librería han respondido ahora con un vídeo en sus redes sociales que es para verlo. "Hemos recibido nuestra primera mala reseña. El otro día nos metemos en Google Maps y vemos que alguien ha puesto una reseña de una estrella", dice una de las libreras antes de dar paso a la entrada de la supuesta culpable de la mala opinión.

La queja: "No paraba de cantar"

Lo que dice la reseña en sí es: "Muy buena estética y buena selección de libros (gracias por eso, villana absoluta), pero me gustaría señalar que una de las trabajadoras no paraba de cantar de repente en alto y a veces me resultaba violento". 

"Efectivamente se referían a mí porque yo, cuando coloco los libros o estoy por aquí pues chica, canto. Y más de una persona me ha felicitado por mi voz angelical, la verdad", argumenta.

Su compañera dice más: "De hecho, ha habido muchas reseñas comentando no solo lo bien que canta, sino lo maja que es. Y es que los comentarios bonitos que recibimos, y esto es curioso, no tiene que ver con lo correctos que somos ni con lo serviciales que son las libreras. También hay gente que viene aquí y valora otras cosas. lo a gusto que está, el buen ambiente que hay". 

"Cada uno tiene su personalidad"

"Que para algunos trabajar bien es estar con un palo metido en el culo, pero aquí nos lo pasamos bien y cada uno tiene su personalidad", dice la otra librera antes de que la primera remate: "Y la próxima vez que vayáis a poner una mala reseña, me lo decís a mí primero". 

La librería ya había respondido a la reseña en la propia plataforma de Google: "A mí me resulta violento que alguien ponga una reseña de una estrella a un negocio por semejante cuestión. De cara a Navidad nos ponemos con los Villancicos a tope, por si vienes a por algún regalo y quieres venir mentalizada :). Besitos".

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
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Subdirector de El HuffPost. Licenciado en Periodismo por la Universidad de Valladolid y Máster de Periodismo de la Universidad Autónoma de Madrid, trabajó en El Día de Valladolid, en El País y en Los 40 como jefe de redes sociales. En El HuffPost ha ocupado varios cargos desde 2012, como responsable de fin de semana y jefe de Virales. Ha escrito una novela: 'Agua Pasada', con ediciones Maeva.

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