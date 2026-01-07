Todo el mundo pendiente del iPhone plegable y Apple se guardaba bajo la manga la mejor cámara de su historia

El reloj sigue descontando minutos y la fecha parece que se acerca. Muchos son los informes, estudios y analistas que apuntan a que Apple lanzará al mercado en otoño su esperadísimo primer plegable.

También es cierto que, según ha informado MacRumors, las filtraciones apuntan a que este año 2026 no vendrá acompañado de un nuevo iPhone 18. La compañía de Tim Cook está barajando la posibilidad de retrasar hasta la primavera de 2027 su teléfono estándar, dando más espacio a los lanzamientos y priorizando el iPhone 18 Pro en otoño, como el posible iPhone plegable.

Pero la noticia que se ha conocido en las últimas horas la ha dado la multinacional estadounidense de servicios financieros y banca de inversión, Morgan Stanley. Según ha publicado Apple Insider, Apple se está guardando un as en la manga.

La mejor cámara de su historia

Con todo el mundo a la expectativa, tratando de saber si este será el año definitivo en el que la compañía con sede en Cupertino dará a conocer su primer teléfono móvil tipo libro, había algo que se había pasado por alto: la que puede ser la mejor cámara de su historia.

Tal y como ha descrito Morgan Stanley en una nota a inversores, Apple planea lanzar en el año 2028 una cámara de 200 megapíxeles. Y son varios los motivos por los que el gigante tecnológico estaría planeando incluir este sensor en su iPhone 21, aunque suene muy lejano.

El aumento de producción de Apple en Estados Unidos abriría la puerta a que, gracias a trabajar con Samsung, podría incluir su primer sensor de 200 megapíxeles procedente de la firma surcoreana.

Sony ya está trabajando sin descanso para tener sus propios sensores de 200 megapíxeles, pero los avances de Samsung dejarían vía libre a Apple para incluirlo en los próximos años.

Pese a este cambio, no prevén ninguna variación en la cadena de suministros con algunas herramientas como los sensores Face ID y está previsto que vaya bajo la pantalla en el modelo del 20 aniversario de 2027.

Todo este conjunto de medidas ayudaría a Apple a impulsar sus dispositivos, pero a un coste menor. Por lo que, según los investigadores de Morgan Stanley, sería la marca de Tim Cook la que haría frente a esos costes y no subiría los precios.

Habrá que esperar, al menos unos años, para saber si a lo que apuntan los inversores se traduce en un iPhone con la mejor cámara de su historia y, ya de paso, a un precio acorde a las prestaciones del gigante estadounidense. Lo que está claro es que el año 2026 arranca como lo terminó, con muchos rumores de lo que está por venir en Apple.