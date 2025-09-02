Una experta en ciberseguridad da la solución para registrarse en webs pero no recibir spam
Aunque hace una advertencia.
"Introduce tu mail para obtener tu descuento". Cualquier usuario de internet suele cruzarse de manera frecuente con mensajes de este tipo. Sin embargo, a cambio del correo electrónico, más que ventajas, muchas veces lo que se obtiene es spam.
María Aperador, criminóloga y experta en ciberseguridad, ha compartido en su cuenta de Instagram el truco para librarse de esto y que quizá muchas personas no conocen.
La solución, indica, es el correo temporal, una dirección de mail que "se crea al instante, dura unos minutos o las horas que necesites" y luego se autodestruye. "Lo justo para recibir el mail de confirmación y listo", agrega.
¿Cómo crearlo? Basta con acudir a la web Free Temporary Email (https://internxt.com/temporary-email) y crear uno. La propia página sugiere uno, pero si se prefiere, se puede dar a generar otro distinto. Con copiarlo basta para emplearlo durante ese tiempo limitado en formularios de registro o donde se necesite.
"Yo aún recibiendo correos por un PDF que he descargado en el 2016", ha bromeado un usuario en los comentarios. "Yo tengo un email exclusivamente para spam. Ni lo vuelvo a mirar", apunta otro.
La experta hace una advertencia importante sobre su truco... nunca se debe usar una dirección de correo temporal para cosas importantes como "tu banco, Amazon, redes sociales principales, Hacienda...". Para todo aquello a lo que se vaya a necesitar acceder en el futuro hay que usar un email normal.