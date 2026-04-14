Aemet avisa de un vuelco en el tiempo: estas zonas tendrán temperaturas "más propias del mes de junio"

Esta semana ha comenzado con temperaturas más bajas de lo habitual para la época, con zonas que han registrado 0ºC y nevadas en lugares montañosos. También se ha decretado aviso naranja en ciudades donde el viento ha alcanzado los 90 kilómetros por hora. Es decir, un tiempo más propio del invierno que de la primavera.

Además, las lluvias han sido generalizadas en el norte de la península. El pasado fin de semana lo fueron en el este y parte del sur de la península. No hay que olvidar que el invierno ha sido mucho más húmedo de lo normal, debido a las borrascas que han cruzado la península.

Eso sí, no tendrás que esperar para despedirte del mal tiempo, al menos momentáneamente. Desde hoy martes, la Aemet anuncia cielos despejados en la mayor parte de la península durante el resto de la semana. Y las temperaturas darán un giro importante: van a subir, siendo en algunos casos similares a las que se registran en verano.

Será a partir del miércoles cuando los termómetros suban. En esta jornada se van a alcanzar los 25ºC en amplias zonas del país, especialmente en el sur. Sólo se esperan algunos chubascos aislados en el norte.

Pero el giro más brusco será desde el jueves. Este día serán muchas más zonas las que se sitúen por encima de los 25ºC, tanto en el sur como en el centro peninsular, así como en el arco mediterráneo.

El viernes será similar, con ciudades del centro de la península llegando a los 28ºC. Pero sin duda, el fin de semana será el momento en el que los termómetros experimenten un mayor incremento. En Andalucía y en el centro de la península se llegará a los 30ºC. En áreas del mediterráneo y en Canarias también se alcanzarán estas temperaturas en la jornada del domingo.

No hay rastro de precipitaciones a partir del martes en ningún punto del país.

Las temperaturas son "más propias del mes de junio"

Estas temperaturas son más habituales en verano como en primavera, tal y como asegura la Aemet: "Las temperaturas máximas para el fin de semana se esperan muy altas, más propias de mes de junio".

Esto encaja con la predicción estacional de la Aemet para la primavera, ya que advirtieron de una primavera más calurosa de lo habitual. Esto no quita que pueda haber episodios fríos, como el que se ha registrado en los últimos días. Sin embargo, se espera que el conjunto de la estación sea más cálido de lo normal.