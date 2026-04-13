La Aemet confirma el cambio en el tiempo: lluvia, nieve y avisos naranjas en estas zonas 

El frío ha regresado a gran parte del país. El comienzo de la primavera fue más caluroso de lo normal, y también predominaron los cielos despejados, sin embargo, desde hace unos días han vuelto las precipitaciones y las temperaturas han descendido.

La Aemet ya avisó de que el cambio en el tiempo el pasado fin de semana podía ser "extraordinario", y lo cierto es que el descenso término fue importante el sábado, con bajas de hasta 10ºC en zonas del interior y del este peninsular.

La tendencia va a continuar durante la jornada de hoy y mañana martes, pero el tiempo podría volver a cambiar el miércoles, tal y como avisa la Aemet.

Hoy las lluvias serán persistentes y generalizadas en el norte de la península y algunas zonas del este, pero a partir del martes los chubascos se irán reduciendo y el resto de la semana puede que sea seca en la mayoría del país.

En cualquier caso, la Aemet ha activad el aviso naranja en la jornada de hoy en Menorca (fenómenos costeros que pueden ser peligrosos) y el sur de Tarragona (rachas de viento de hasta 90 kilómetros por hora). Si vives en una de estas zonas tendrás que tomar precauciones Para el resto de la semana no hay avisos activados.

La Aemet predice también nevadas en zonas de montaña, sobre todo en el Pirineo, donde la cota se va a situar entre los 900 y los 1.300 metros. Podría haber nevadas en zonas del centro y del este de la península, aunque de menor importancia.

El descenso térmico sí que será notable en comunidades como Castilla y León y Aragón, donde los termómetros podrían situarse en los 0ºC. En general, todo el país va a experimentar temperaturas más bajas de lo que es habitual para esta época del año, con una sensación más propia del invierno que de la primavera.

El calor volverá esta semana

Las temperaturas invernales no se quedarán en la península demasiado tiempo. La Aemet anuncia que los termómetros volverán a subir a partir del miércoles. En esta jornada se superarán los 25ºC en amplias zonas del país. Durante el fin de semana se podrían rozar los 30ºC en el sur peninsular.

Esto encaja con las predicciones estacionales de la Aemet, que ya adelantó una primavera más calurosa de lo habitual. Esto no quiere decir que se descarten episodios fríos como los que estamos viviendo, sino que la estación, de media, tendrá temperaturas más altas de lo que se ha registrado en los últimos años.