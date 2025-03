El Ayuntamiento de Madrid no descarta un potencial cierre de A-6 con M-30

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado que la ciudad se encuentra en situación de "estabilidad" tras las intensas lluvias registradas en la tarde de este jueves aunque no descarta un potencial cierre de la A-6 en el cruce con la M-30 según evolucione el día.

En una convocatoria de prensa urgente, el primer edil ha informado de que a partir de las 12.00 horas volverán las precipitaciones a Madrid, de entre 10 y 15 litros por metro cuadrado como máximo, además de las que se registrarán en la Sierra y que podrían afectar a la crecida del río Manzanares.

"En estos momentos hay una situación de estabilidad pero esto no quiere decir que no tengamos que estar en atención constante y, por tanto, tampoco puedo decir que tengamos que descartar tomar cualquier decisión que se tenga que tomar en cualquier momento", ha declarado el alcalde, con la vista puesta en la A-6.

Si tuviera que cerrarse, Policía Municipal y Guardia Civil ya trabajan en ese escenario para dar opciones a los conductores que necesariamente tuvieran que desplazarse aunque, como ha insistido Almeida, "habría que evitar de cualquier manera desplazamientos innecesarios, sobre todo en esa zona de acceso a la ciudad". Las opciones de circulación pasarían por dejar la carretera de Castilla como elemento por el que se desviarían los vehículos y desde esa carretera cortar el acceso por la A-6 a Madrid.

El alcalde ha destacado que en la tarde-noche del jueves y ante la crecida del río Manzanares se llegaron a plantear el escenario de corte de la A-6 en el cruce con la M-30 "pero no se dieron las condiciones". Se mantiene de forma permanente un retén del Cuerpo de Bomberos, de Policía Municipal y técnicos de la Dirección General de Vías Públicas monitorizando la situación para adoptar las decisiones correspondientes.

Reclaman evitar desplazamientos innecesario

Esa estabilidad de la que hablaba, por otro lado, se manifiesta en el hecho de que el Manzanares "prácticamente ha vuelto a los mismos niveles de caudal que tenía ayer antes de que se produjeran esas precipitaciones tan intensas desde las 19.00 horas y que concluyeron aproximadamente a la 1 de la mañana".

Esta situación de estabilidad "no quiere decir que haya que relajar las precauciones". "Evitemos los desplazamientos innecesarios y, por favor, que no se acerquen a las zonas que están en estos momentos con episodios de inundación en el entorno del río Manzanares, en toda la zona que no está debidamente canalizada, es decir, más allá del Puente de los Franceses", ha instado el alcalde.

"Pido precaución a todas las personas. Sé que no son imágenes habituales las que tenemos del río Manzanares pero esto no quiere decir que no extrememos las precauciones cuando tengamos o pretendamos ir por esas zonas", ha insistido.