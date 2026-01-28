El temporal de nieve y lluvia Kristin afecta a 90 carreteras, deja 37 cortadas y se ceba con Cádiz y Madrid

Kristin hiela la península. El temporal de frío, lluvia y nieve que azota estos días la península elevó en la madrugada de este miércoles a 90 las carreteras afectadas, 67 vías sufren las consecuencias del hielo y la nieve y otras 23 carreteras secundarias están bloqueadas o condicionadas por inundaciones, según el informe de las 05:40 facilitado por la Dirección General de Tráfico (DGT). Cabe recordar que Andalucía y Extremadura habían suspendido ya clases por precaución.

En la red principal, la nieve y el hielo condicionan el tránsito en autovías como la AP-6 entre Las Eras y Gudillos (del km 40 al 58), la A-52 entre Rionegro del Puente e Infesta (del km 49 al 180) y la A-23 en Huesca entre Nueno y Lanave (del km 374 al 394). En todas estas vías se ha activado el nivel verde, lo que permite circular con precaución pero prohíbe el adelantamiento de camiones y vehículos pesados.

Destaca lo ocurrido en la capital española, un Madrid que ha amanecido sufriendo las consecuencias de las intensas nevadas y precipitaciones, que se han traducido en imágenes invernales de carreteras cortadas o que requerían el uso de cadenas para poder circular adecuadamente.

Un hombre coloca las fundas de nieve antideslizantes durante una nevada a primera hora en Torrelodones, Madrid este miércoles. EFE/ Ismael Herrero

Consulta las carreteras cortadas por inundación

Las intensas precipitaciones han provocado el cierre total por inundación en 23 carreteras. La provincia de Cádiz es la más castigada con 15 vías cerradas:

A-2101 (km 0 al 1)

A-2202 (km 9)

CA-3101 (km 0 al 5)

CA-3102 (km 0 al 2)

CA-3105 (km 0 al 1)

CA-3113 (km 6 al 17)

CA-4102 (km 2 al 4)

CA-4107 (km 0 al 8)

CA-5101 (km 2 al 12)

CA-6101 (km 0 al 8)

CA-6105 (km 0 al 15)

CA-6200 (km 8)

CA-8200 (km 6 al 8)

CA-9120 (km 8)

CA-9209 (km 0 al 4)

Los efectos de la lluvia también mantienen el nivel negro en los puentes cordobeses de la CO-4205 (km 3 al 13) y la CO-4207 (km 4 al 6). En el resto del país, permanecen cortadas las siguientes vías:

MA-8302 en Málaga (km 0 al 10)

LE-5705 en León (km 1 al 3)

GI-651 en Girona (km 5 al 8)

CC-146 en Cáceres (km 3 al 4)

OU-1107 en Ourense (km 2 al 4)

En Badajoz, la inundación sitúa en nivel rojo la BA-074 (km 3)

¿Cuáles son las carreteras cortadas por la nieve?

Respecto a la nieve, se encuentran en nivel negro:

A-395 (km 32 al 39) y la A-4025 (km 0 al 7) en Sierra Nevada.

AL-5405 (km 24 al 28) en Granada-

TE-68 en Teruel (km 0 al 9).

ZP-5404 en Zaragoza (km 7).

LN-8 en Asturias (km 10 al 28) y el acceso al Pico Villuercas por la CC-437 en Cáceres (km 0 al 11).

En Castilla y León, están cerradas la LE-126 (km 58 al 66), la DSA-191 (km 8 al 11) y la ZA-103 (km 6 al 17).

Navarra suma tres cierres en la NA-137 (km 47 al 59), NA-2011 (km 7 al 10) y NA-2012 (km 7 al 24).

Es obligatorio el uso de cadenas (nivel rojo) en hasta 27 carreteras. Destacan las siguientes: