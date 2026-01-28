La borrasca Kristin viene fuerte: Andalucía y Extremadura suspenden las clases por el temporal de lluvia, viento y nieve

La borrasca Kristin mantiene este miércoles una situación de inestabilidad generalizada en la Península, con lluvias intensas, fuertes rachas de viento y nevadas, lo que ha llevado a Andalucía y Extremadura a suspender la actividad lectiva y ha provocado cientos de incidencias, cortes de carreteras y avisos meteorológicos de nivel elevado en varias comunidades.

En Extremadura, la Junta de Extremadura ha suspendido las clases en horario de mañana en todos los centros educativos este miércoles, 28 de enero. La decisión responde a las previsiones de lluvias intensas, nieve y viento fuerte, con avisos amarillos y naranjas por precipitaciones que pueden alcanzar los 80 litros por metro cuadrado en 12 horas, acumulados de hasta 200 litros, y rachas superiores a los 90 kilómetros por hora.

También siguen activos avisos por nevadas en el norte de la provincia de Cáceres, con acumulaciones de hasta cinco centímetros por encima de los 600 metros. El Ejecutivo regional señala que la evolución del fenómeno “hace imposible delimitar con precisión las zonas más afectadas y garantizar la seguridad en los desplazamientos”. La decisión sobre la actividad lectiva de la tarde se adoptará en función de la evolución meteorológica.

El temporal de nieve y lluvia Krispin afecta 90 carreteras, deja 37 cortadas y se ceba con Cádiz y Madrid Aunque la provincia gaditana acumula más incidencias, la capital española ha amanecido sufriendo las consecuencias del temporal de lluvia y nieve que ha dejado vías inundadas o bloqueadas por las nevadas.

Cerca de 800 incidencias solo en Andalucía

En Andalucía, el temporal ha provocado ya 789 incidencias, según ha informado el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, tras la reunión nocturna del Comité Asesor del Plan de Emergencias. El consejero ha advertido de que, según la Agencia Estatal de Meteorología, “el domingo podría llegar otra borrasca que afectaría a la comunidad de manera intensa”, y ha pedido mantener la prevención ante un escenario marcado por lluvias y fenómenos costeros.

Por provincias, Sevilla concentra el mayor número de avisos, con 168 incidencias, seguida de Cádiz (159) y Málaga (139). En esta última se ha registrado el fallecimiento de una mujer tras caerle una palmera en la Avenida Palma de Mallorca, en Torremolinos. Las fuertes rachas de viento han generado avisos en todas las provincias andaluzas, principalmente por caídas de árboles y ramas, objetos sueltos, cables, carteles y desprendimientos, con especial incidencia en Jaén, Almería, Granada, Córdoba y Huelva.

Desalojos preventivos por la crecida del río Guadarranque

El aumento del nivel de los ríos añade complejidad a la situación. La situación más delicada se registra en el río Guadarranque, donde la Junta ha ordenado desalojos preventivos en zonas próximas a viviendas y mantiene vigilancia activa durante la noche. El Gobierno andaluz continúa desaguando el cauce para evitar que los niveles actuales coincidan con nuevas precipitaciones y ha restringido desplazamientos en el entorno de la ribera.

Para este miércoles, la previsión mantiene aviso rojo en Almería por rachas de hasta 130 kilómetros por hora, nivel naranja en el resto de Andalucía y alerta naranja por fuerte oleaje en todo el litoral. Las lluvias activan aviso naranja en Cádiz y Málaga y nivel amarillo en el resto de la comunidad, salvo Almería, Huelva y Sevilla. El Comité Asesor volverá a reunirse a las 9.00 horas para evaluar la evolución del temporal.

Las consecuencias se extienden a la red viaria. Un total de 19 carreteras permanecen cortadas en Andalucía por acumulación de agua, desprendimientos y nieve, principalmente en Cádiz, además de tramos en Córdoba, Málaga, Granada y Almería, con varias vías de Sierra Nevada afectadas por las nevadas.

Galicia y Baleares, también en el punto de mira

En el resto de la Península y Baleares, la borrasca Kristin mantiene precipitaciones generalizadas, con los mayores acumulados en el sur de Galicia, la vertiente atlántica y las sierras del sur peninsular, así como viento muy fuerte en amplias zonas, con rachas localmente huracanadas en el extremo sureste. La nieve afecta a amplias áreas de la mitad norte, con una cota que asciende a lo largo del día desde los 600–800 metros hasta los 1.000–1.200, y más elevada en las montañas del sureste.

En Baleares, se esperan lluvias localmente fuertes, tormentas, granizo y rachas de entre 70 y 90 kilómetros por hora, con picos de hasta 120 km/h en cabos y zonas elevadas. Canarias, por su parte, queda al margen del episodio más severo, con intervalos nubosos, posibles lluvias débiles en el norte de las islas y viento de flojo a moderado.