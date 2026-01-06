La AEMET activa varios avisos y confirma que los Reyes Magos llegan a España con nieve y mucho frío

Hasta seis avisos naranjas. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), organismo público que traslada toda la información meteorología en España, ha confirmado que la llegada de Sus Majestades los Reyes Magos a España se ha producido en un momento de mucho frío y nieve en muchos puntos de la Península.

En el mapa de previsiones de la AEMET, se han activado hasta seis avisos naranjas. En concreto, en el Centro y valle de Villaverde-Cantabria, por acumulación de nieve de hasta 10 centímetros.

En el norte de Burgos, la AEMET ha asegurado que se espera acumulación de nieve de hasta 5 centímetros en las próximas horas y acumulaciones "por encima de 700 metros" de altura.

Los cinco avisos se han activado en Islas Baleares, Cantabria, Castilla y León, Cataluña y el País Vasco. Aunque el resto de la Península no está mejor, con el resto de regiones, en aviso amarillo por las bajas temperaturas.

Se mantiene la "inestabilidad"

"Se mantendrá la inestabilidad en el extremo sureste peninsular, Melilla y Baleares, con cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones, ocasionalmente con tormenta, probables en forma de nieve en interiores del sureste a una cota de 300/500 metros, sin descartar Mallorca por encima de 500/700 m., y tendiendo a despejar", ha contado el organismo público en su predicción para este martes.

La AEMET ha confirmado que "las temperaturas máximas en descenso en el tercio sur peninsular, notable en puntos de Andalucía, así como en Asturias y Pirineos, con ascenso en el resto del cuadrante nordeste y en zonas de la meseta Norte".

"Mínimas en descenso en Baleares y mitad sureste peninsular, localmente notables en Andalucía oriental, con ascensos en Galicia, León y zonas aledañas. Pocos cambios térmicos en el resto. Se darán heladas prácticamente generalizadas en el interior peninsular que serán moderadas, incluso localmente fuertes, en interiores de la mitad este, meseta Norte y montañas", ha explicado.

Las temperaturas de varias ciudades seguirán siendo muy bajas, con algunas mínimas bajo cero:

Madrid: 5 grados de máxima y -2 de mínima.

Lleida: 7 grados de máxima y -5 de mínima.

Ávila: 4 grados de máxima y -5 de mínima.

Barcelona: 9 grados de máxima y 1 de mínima.

Ciudad Real: 6 grados de máxima y -4 de mínima.

Cuenca: 3 grados de máxima y -6 de mínima.

Soria: 3 grados de máxima y -4 de mínima.

Teruel: 7 grados de máxima y -6 de mínima.

El frío se queda hasta en las rebajas

Pero el frío no se va con los Reyes Magos. Aunque la AEMET ha asegurado que para este miércoles 7 de enero la mayor parte de la Península tendrá "cielos poco nubosos o despejados", llega "un frente atlántico dejará cielos nubosos o cubiertos, ya desde primeras horas en el tercio noroeste y Cantábrico".

"Dejará precipitaciones en Galicia, área cantábrica, alto Ebro, norte de la Ibérica y Pirineos, siendo posible también de forma débil y ocasional en otros puntos de la mitad norte o del extremo oeste peninsular. Tampoco se descarta algún chubasco ocasional en Baleares y Melilla. La cota de nieve, muy baja al principio, tenderá a ir subiendo con la llegada del frente, quedando en 500/600 metros y subiendo al entorno de los 1.000 metros", ha contado.

Los Reyes han llegado "puntualmente"

El paso de los Reyes Magos ha sido registrado hasta por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. "Según AEMET, tres pequeñas masas de aire cálido siguen una estrella que ha detectado el satélite Meteosat", han contado.

En el mismo mensaje, han destacado que "a pesar del frío y la nieve, llegarán puntualmente a los hogares españoles". Por lo que no han fallado a su cita de cada 6 de enero.