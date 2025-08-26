La AEMET alerta de un fin de agosto inestable por el fenómeno atlántico que se acerca al norte de la península

La situación meteorológica podría cambiar en pocas horas en determinados puntos de la Península, particularmente en el norte o noroeste, donde este miércoles se espera la llegada de una vaguada atlántica que cambiará por completo el panorama en el tercio norte del país. Según informan desde la AEMET se producirá un incremente importante de la inestabilidad en estas zonas de la península, que irá acompañada de precipitaciones.

Estas serán más débiles en el Cantábrico, mientras que su potencia podría incrementarse severamente en la zona de los Pirineos, donde podrían producirse tormentas y acumulaciones importantes con el paso de las horas.

De hecho, desde el organismo estatal señalan que durante la tarde, esta situación de inestabilidad se acentuará en zonas de Galicia y en el extremo nordeste, con fuertes chubascos y tormentas en determinados puntos.

Esta situación podría relajar el incremento térmico de las últimas semanas, así como la proliferación de fuegos en ciertos puntos del norte peninsular, aunque por desgracia, no se esperan lluvias en la provincias que ahora se están viendo golpeadas por los incendios, como pueden ser Zamora o León.

Sin embargo, sí que parece que el norte peninsular experimentará un cambio significativo en los lugares mencionados y que pueden refrescar mínimamente -aunque en otros casos el impacto será mayor- las zonas en las que se produzcan las precipitaciones y tormentas. Por su parte, en el resto de la Península los cielos serán en su mayoría despejados o poco nubosos, de modo que no se experimentarán cambios importantes.

Por otro lado, en lo referente a las temperaturas, los valores máximos descenderán de forma generalizada en amplias zonas de la península, salvo ascensos muy puntuales. Estos incrementos se notarán principalmente en zonas del extremo occidental. En este sentido, los valores mínimos caerán en la mitad noroeste.

Por último, respecto a los vientos, hay que destacar que en Canarias soplará el alisio, con posibilidad de que haya vientos moderados de componente norte en litorales del Mediterráneo norte, el Cantábrico y costas del sur peninsular.