Lo confirma la Aemet: más lluvias, tormentas y rachas de viento muy fuertes

Si estás cansado de la inestabilidad atmosférica, la Aemet tiene malas noticias para ti: esta semana continuarán las lluvias y las tormentas que podrían ser localmente intensas.

Después de un puente de mayo en el que se han registrado precipitaciones en buena parte de la península, y en algunos casos acompañadas de granizo y fuertes rachas de viento, los próximos días tampoco van a ser especialmente tranquilos.

Ya la jornada de ayer fue húmeda en el norte de España y en Baleares, y la situación va a ser similar durante el resto de la semana.

Hoy martes se esperan tormentas en la mitad norte y el este de la península. Las lluvias podrían ser persistentes y venir acompañadas por fuertes rachas de viento en comunidades como Castilla y León, País Vasco, Asturias y Galicia. También lloverá en Baleares, pero con menor intensidad.

El miércoles será una jornada más tranquila salvo en el norte peninsular, donde habrá precipitaciones escasas. Sin embargo, las lluvias regresarán con fuerza el jueves, ya que las precipitaciones tendrán protagonismo tanto en el norte como en el este, también con tormentas en el interior de la península y en numerosas comunidades autónomas, como Aragón, Cataluña, Castilla-La Mancha y Galicia.

El viernes sería otra jornada sin lluvias significativas, aunque habrá precipitaciones escasas en el norte, esta vez sin tormentas.

En cuanto a las temperaturas, esta semana se experimentará un descenso térmico que las dejará por debajo de lo habitual para la época del año. Las máximas estarán por debajo de los 25ºC en todo el país. Esto supone un cambio brusco respecto a las temperaturas registradas en el mes de abril, pues fueron más propias de comienzos de verano que de la primavera.

¿Seguirá lloviendo el fin de semana?

La predicción de la Aemet es clara respecto al fin de semana: lloverá en amplias zonas de la península tanto el sábado como el domingo. Además, en el tercio norte estas precipitaciones podrían venir acompañadas de tormenta.

Sólo en el arco mediterráneo se espera tiempo seco durante el domingo. Las temperaturas también serán más bajas de lo habitual para esta época del año. Según la Aemet, serán propias del mes de abril.