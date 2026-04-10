Aemet avisa del vuelco en el tiempo para este fin de semana: "Podría ser extraordinario"

No te acostumbres al buen tiempo de la jornada de este viernes. En la mayor parte del país se esperan hoy cielos despejados y temperaturas veraniegas, sin embargo, a partir de mañana la situación va a cambiar, tal y como ha asegurado la Aemet.

Después de una semana en la que una borrasca ha cruzado la península, dejando precipitaciones y tormentas en gran parte de las comunidades autónomas, llega un viernes en el que tendrás que recurrir a la manga corta.

Hoy las temperaturas son "anormalmente altas" para la época. En el sur peninsular se van a rozar los 30ºC, al igual que en la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Aragón y Extremadura. Esto se debe a la entrada de una masa cálida sahariana que ya dejó sus primeros efectos ayer.

Pero ojo, porque esto no va a durar más que unas horas. "Esta situación será bruscamente interrumpida durante el fin de semana debido a la entrada de un frente frío activo el sábado 11 por Galicia", advierte la Aemet. Este frente alcanzará el área mediterránea el domingo 12, provocando un descenso térmico acusado.

Para que te hagas una idea: las zonas que el viernes se quedarán cerca de los 30ºC, apenas alcanzarán los 20ºC durante el domingo. "La sensación térmica será más baja por la intensificación del viento del norte y noroeste", según la Aemet.

En cuanto a las lluvias, el sábado se registrarán chubascos tormentosos en el tercio sur. Podrían venir acompañados de granizo. En el tercio norte también habrá precipitaciones generalizadas. El descenso térmico "podría ser localmente extraordinario el sábado en el cuadrante noroeste y el domingo en el nordeste".

"El domingo las precipitaciones continuarán barriendo la mitad este peninsular, con tramontana en aumento que soplará con rachas muy fuertes y temporal marítimo asociado", anuncia la Aemet. La cota de nieve se va a situar por encima de los 800-1000 metros en el norte.

Pero no desesperes, el lunes 13 podría regresar la estabilidad, ya que va a entrar una masa atlántica más templada. Las temperaturas serán acordes a la época del año y sólo se esperan lluvias en la vertiente atlántica gallega.

¿Seguirá haciendo calor?

La jornada de hoy es extraordinariamente cálida, pues las temperaturas son más propias de junio que de abril. Algo similar ocurrió en la recta final de la Semana Santa.

La Aemet ya pronosticó que la primavera será más cálida de lo normal, y de momento se está cumpliendo. Esto no quita que pueda haber jornadas frías y húmedas en las próximas semanas.